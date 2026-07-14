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جرم رهبر ایران این بود که تسلیم نشد!
آنا گاسپاریان مجری، مفسر سیاسی و استاد روزنامهنگاری دانشگاه ایالتی کالیفرنیا میگوید: «رهبر ایران هرگز تسلیم اسرائیلیها نشد. در حالی که آمریکایی تحت حاکمیت دولتی زندگی میکنیم که، بدون توجه به اینکه کدام حزب در قدرت است، در برابر اسرائیل زانو زده است. بنابراین متوجه منظور او میشوم. واقعیت امر این است که او با زانو زدن و خوشخدمتی به اسرائیل، مانند کاری که رهبران آمریکا در ایالات متحده انجام میدهند، مردم خود را سرافکنده نکرد. اگر با بسیاری از آمریکاییها صحبت کنید، آنها از این واقعیت که رهبری ما بهندرت نماینده منافع ملی آمریکا است و به نظر میرسد در هر شرایطی منافع اسرائیل را اولویت قرار میدهد، شرمسارند.»
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