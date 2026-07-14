حمله سناتور شومر به ترامپ

این سناتور ایالت نیویورک بامداد سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به اصطلاح «تفاهم‌نامه» دونالد ترامپ با ایران سریع‌تر از آنکه جوهرش خشک شود، از هم پاشید.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی افزود: مجلس نمایندگان و سنا هر دو به خارج کردن نیروهای ما از مسیر پرخطر و پایان دادن به این جنگ همین حالا رای دادند. ترامپ آن پیروی کند.

سناتور شومر تاکید کرد: دیگر کافی است. به جنگ پایان دهید.

روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بطور رسمی به کنگره اطلاع داده که درگیری‌ها با ایران از سر گرفته شده است.

هر دو مجلس کنگره پیش‌تر رای داده‌ بودند که رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می کرد، جنگ را پایان دهد یا برای ادامه آن مجوز دریافت کند؛ با این حال، کاخ سفید همچنان استدلال می‌کند که ترامپ در چارچوب اختیارات قانون اساسی خود به‌عنوان فرمانده کل قوا اقدام می‌کند.

ترامپ روز دوشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود با تکرار لفاظی ها و در پیش گرفتن رویکرد فشار و دیپلماسی زور ادعا کرد: تنگه هرمز باز است و چه با ایران و چه بدون ایران، این تنگه باز خواهد ماند. آمریکا محاصره بنادر ایران را بار دیگر اعمال خواهد کرد.