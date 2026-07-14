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اطلاعیه: پیام مهم سپاه به مردم اردن

تاسیسات مهم و محل استقرار دشمن آمریکایی در یک پایگاه هوایی در اردن هدف موشک های بالستیک قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۶۴
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اطلاعیه: پیام مهم سپاه به مردم اردن

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد:

ملت شریف و مسلمان اردن؛ 

سحرگاه امروز رزمندگان اسلام در مرحله سوم موج دوم عملیات نصر۲ بارمز یالثارات الحسین (ع)، تاسیسات مهم و محل استقرار دشمن آمریکایی در یک پایگاه هوایی تحت اشغال ارتش کودک کش آمریکا در خاک شما را که از آن برای حمله به ما استفاده شده بود، هدف موشک های بالستیک قرار دادند و جنایتکاران آمریکایی را به سزای عملشان رساندند.

در اولین روز این تجاوزها هم رژیم مستکبر آمریکا با استفاده از همین پایگاه ها 186 کودک دانش آموز معصوم و معلمان آنها را در میناب، قطعه قطعه کرد.

خوب می دانید که ما نه تنها با کشور شما دشمنی نداریم بلکه شما مردم نجیب را خیلی دوست می‌داریم شما که بیش از هر ملتی دردها و مظلومیت ملت فلسطین را درک می‌کنید و از جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک در غزه که با دخالت مستقیم آمریکا صورت گرفت، اطلاع دارید. 

مطالبه جدی شما در برچیده شدن پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی از منطقه کمک بزرگی به نجات مردم فلسطین و بازگشت امنیت به منطقه است. سرافرازی اردن آرزوی ما است.
 

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