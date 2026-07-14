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ضربه دوم سپاه؛ مرکز مانیتورینگ دشمن نابود شد

سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در مرحلۀ دوم حملات امروز، مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق‌های هدایت‌پذیر بدون سرنشین به‌طور کامل نابود شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۶۲
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ضربه دوم سپاه؛ مرکز مانیتورینگ دشمن نابود شد

به گزارش تابناک؛ سپاه در اطلاعیه ای اعلام کرد که در مرحله دوم موج دوم عملیات «نصر 2»، رادار پاتریوت و دو سامانه راداری ارتش آمریکا منهدم شدند. 

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 8 اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت مجاهد و بیدار ایران اسلامی؛

رزمندگان غیرتمند نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در مرحله دوم موج دوم عملیات نصر2، با رمز یا لثارات الحسین علیه‌السلام، در پاسخ به شرارت های ارتش کودک کش آمریکا با حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی شیطان بزرگ در بحرین، مخازن سوخت آن ناوگان را به آتش کشیدند و رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram را مورد اصابت قرار داده و منهدم نمودند.

در این مرحله مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق های هدایت‌پذیر بدون سرنشین نیز به طور کامل نابود شد.

عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
رامین
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
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2
پاسخ
درود بر رزمندگان ، خدا برای این مملکت حفظتان کند، انشالله
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