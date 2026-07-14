پشتپرده فراخوان جعلی «محاکمه رئیسجمهور و اعضای شعام»
در روزهای اخیر، فراخوانی با عنوان «فراخوان ملت مبعوث برای محاکمه رئیسجمهور و اعضای شعام» در فضای مجازی در حال انتشار است.
به گزارش تابناک؛ تحلیل دقیق روندها و شواهد متقن نشان میدهد که این جریان، یک سناریوی هدایتشده از سوی سازمان منافقین و در راستای مأموریتهای ابلاغی اسرائیل برای برهم زدن ثبات داخلی ایران است.
فراخوانی که مسیری مشخص برای فراخوان روز سهشنبه خود و انجام برخی اقدامات رادیکال و خطرناک در مسیر فراخوان و گامهای بعدی دارد تا بستر رخدادهای خطرناکی در فضای جریانهای سیاسی انقلابی را فراهم کند.
در ۳ هفته اخیر و پس از اعلام موضع صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص تفاهمنامه، جریانهای معاند در ایجاد دوقطبی مدنظر خود ناکام ماندند. افرادی مختلف تلاش کردند یک سر این قطب را شکل دهند، اما در طرف مقابل، نیروهای انقلابی با خویشتنداری و اولویت دادن به وحدت و یکپارچگی جامعه، مانع از شکلگیری این دوقطبی شدند.
درپی این شکست، سازمان منافقین بهطور مستقیم وارد عمل شد تا با سوءاستفاده از نام «مردم مبعوث»، این شکاف و دوقطبی را بهصورت مصنوعی ایجاد کند.