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پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود

سنتکام در بیانیه‌ای ادعا کرده که این حملات خسارت‌های سنگینی به نیروهای ایرانی وارد می‌آورد و توانایی آن‌ها را برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز کاهش می‌دهد.  
کد خبر: ۱۳۸۴۵۵۳
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18491 بازدید
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سنتکام از موج جدید تجاوز آمریکا به ایران خبر داد/ بروزرسانی می شود
 
به گزارش تابناک؛ منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در شهرهای بندرعباس و جزایر قشم و کیش خبر دادند.
 
 فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تأیید کرده که برای سومین شب پیاپی، حملاتی را علیه مواضعی در ایران به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، انجام داده است.  
 
سنتکام در بیانیه‌ای ادعا کرده که این حملات خسارت‌های سنگینی به نیروهای ایرانی وارد می‌آورد و توانایی آن‌ها را برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز کاهش می‌دهد.  
 
یک مقام آمریکایی نیز به شبکهٔ سی‌ان‌ان گفته که هدف این حملات، مراکز نظامی از جمله سامانه‌های شناسایی، تأسیسات موشکی و پهپادهای ایران است.  
 
در همین حال، ترامپ در واکنش به این حملات، آنها را متمرکز بر توانمندی‌های مرتبط با تنگه هرمز دانسته است. این در حالی است که پیش‌تر مقامات ایرانی نسبت به هرگونه اقدام ماجراجویانه هشدار داده بودند.
 
تصاویری از پرتاب موشک‌های موج دوم عملیات نصر ۲
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۱۲:۱۷

در این موج موشک‌های فتاح و خیبرشکن علیه رادارها و اهداف ارتش تروریستی آمریکا در کشور اردن و موشک‌های فاتح ۱۱۰ و ذوالفقار علیه اهداف آمریکایی در منطقه شلیک شده اند.

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شنیده شدن صدای چندین انفجار در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۹:۵۷

خبرگزاری فرانسه: صدای چندین انفجار در بحرین شنیده شد.

جزئیات حملهٔ دیشب آمریکا به بوشهر و چغادک
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۹:۵۶

پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود

فرماندار بوشهر: در ادامهٔ نقض تفاهم از سوی دشمن آمریکایی، دیشب در ۳ نوبت ۲ نقطه در این شهرستان هدف حمله قرار گرفت؛ براساس ارزیابی‌های اولیه، این حوادث تاکنون هیچ‌گونه آسیب جانی یا مجروحی نداشته است.

پیام مهم سپاه به مردم اردن/ تاسیسات مهم و محل استقرار دشمن آمریکایی در یک پایگاه هوایی در اردن هدف موشک های بالستیک قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۸:۱۶

انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود

روابط عمومی سپاه: ملت شریف و مسلمان اردن؛ 
سحرگاه امروز رزمندگان اسلام در مرحله سوم موج دوم عملیات نصر۲ بارمز یالثارات الحسین (ع)، تاسیسات مهم و محل استقرار دشمن آمریکایی در یک پایگاه هوایی تحت اشغال ارتش کودک کش آمریکا در خاک شما را که از آن برای حمله به ما استفاده شده بود، هدف موشک های بالستیک قرار دادند و جنایتکاران آمریکایی را به سزای عملشان رساندند.

در اولین روز این تجاوزها هم رژیم مستکبر آمریکا با استفاده از همین پایگاه ها ۱۸۶ کودک دانش آموز معصوم و معلمان آنها را در میناب، قطعه قطعه کرد.

خوب می دانید که ما نه تنها با کشور شما دشمنی نداریم بلکه شما مردم نجیب را خیلی دوست می‌داریم شما که بیش از هر ملتی دردها و مظلومیت ملت فلسطین را درک می‌کنید و از جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار هفتاد هزار فلسطینی از جمله بیست هزار کودک در غزه که با دخالت مستقیم آمریکا صورت گرفت، اطلاع دارید. 

مطالبه جدی شما در برچیده شدن پایگاه‌های اشغالگران آمریکایی از منطقه کمک بزرگی به نجات مردم فلسطین و بازگشت امنیت به منطقه است. سرافرازی اردن آرزوی ما است.

اطلاعیه سپاه: رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا و یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram منهدم شدند
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۷:۲۳
روابط عمومی سپاه:
 
ملت مجاهد و بیدار ایران اسلامی؛ رزمندگان غیرتمند نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در مرحله دوم موج دوم عملیات نصر۲، با رمز یا لثارات الحسین علیه‌السلام، در پاسخ به شرارت های ارتش کودک کش آمریکا با حمله موشکی و پهپادی به ناوگان پنجم دریایی شیطان بزرگ در بحرین، مخازن سوخت آن ناوگان را به آتش کشیدند و رادار پاتریوت، رادار کنترل هوایی ناوگان و همچنین یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram را مورد اصابت قرار داده و منهدم نمودند.
 
در این مرحله مرکز کنترل و مانیتورینگ قایق های هدایت‌پذیر بدون سرنشین نیز به طور کامل نابود شد.
 
عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.
سنتکام: موج اخیر تجاوزات نظامی علیه ایران پایان یافت
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۷:۲۲
سازمان تروریستی سنتکام بامداد امروز سه‌شنبه در بیانیه ای مدعی شد: «جدیدترین موج حملات علیه ایران در ساعت ۱۰:۱۵ شب به وقت شرق آمریکا در ۱۳ جولای به پایان رسید».
 
 در بخشی از این بیانیه ادعا شده است: «در طول این ماموریت پنج ساعته، نیروهای آمریکایی با موفقیت به اهداف نظامی در سراسر ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندرعباس حمله کردند».
 
سنتکام همچنین افزود: «بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکایی در حال حاضر در سراسر خاورمیانه مستقر هستند. نیروهای آمریکایی هوشیار، مهلک و آماده هستند».
 
در واکنش به این اقدام تجاوزکارانه، نیروهای نظامی ایران به تاسیسات و دارایی های ارتش تروریستی آمریکا و همپیمانانش در منطقه حمله کردند.
 
ادعای سنتکام در حالی مطرح شده است که رئیس‌جمهور آمریکا از آغاز جنگ تاکنون بارها مدعی نابودی کامل توان نظامی ایران شده و ساعاتی پیش هم در اظهارات ضدایرانی خود برای چندمین بار مدعی شد نیروی دریایی ایران را نابود کرده است.
تعطیلی سفارت آمریکا در امارات در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۷:۰۱

نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در امارات متحده عربی اعلام کردند که به دلیل «وضعیت امنیتی» منطقه، تمامی وقت‌های کنسولی در سفارت آمریکا در ابوظبی و سرکنسولگری این کشور در دبی تا روز چهارشنبه لغو شده است.

سپاه: چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین هدف قرار گرفتند
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۵:۳۷
اطلاعیه شماره ۶ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه:
‌ ملت مجاهد و همیشه در صحنه ایران عزیز، ارتش کودک‌کش آمریکا در پی شکست شب گذشته در تنگه هرمز، اقدام به حمله هوایی به ایستگاه های ساحلی و تعدادی مراکز نظامی دیگر در مناطق جنوبی کشور نمود.
 
 در مرحله اول پاسخ تجاوز دشمن، رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه در موج دوم عملیات نصر۲، با رمز مبارک یا لثارات الحسین، چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر بحرین را هدف موشک‌ها و پهپادهای خود قرار داده و در هم کوبیدند. 
 
 عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.
سپاه: دو فروند سوپر نفت کش متخلف فریب خورده، مورد اصابت واقع شدند
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۴:۳۷

موج جدید تجاوز آمریکا به خاک ایران/ ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم/ بروزرسانی می شود

ملت قهرمان و مومن ایران عزیز؛
فرزندان شما در نیروی دریایی سپاه بر عهد خود در حفظ حقوق ملت ایران در تنگه هرمز تمام قد ایستاده‌اند.
 
ساعاتی پیش ارتش کودککش آمریکا که از شکست های مکرر عبرت نگرفته است، با تحریک شناورها تلاش کرد تعدادی از آنها را از مسیر غیر قانونی عبور دهد. دو فروند سوپر نفت کش متخلف که فریب آمریکا را خوردند و با خاموش کردن سامانه های ناوبری و بی توجهی به اخطارهای مکرر مرکز کنترل امنیت تنگه هرمز کشتی رانی در این مسیر را به مخاطره افکنده و عبور از مسیر مین‌گذاری شده را ترجیح دادند، مورد اصابت واقع شده و از کار افتادند.
 
نیروی دریایی سپاه به همگان اعلام می کند همکاری با دشمن متجاوز که از هزاران کیلومتر دورتر آمده تا حقوق مردم منطقه را تضییع کند و عبور از مسیر مین‌گذاری شده جز پشیمانی، خسارت و تاخیر در بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد بحران انرژی در جهان نتیجه ای ندارد.
 
آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمدند
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۴:۰۸

آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در بغداد به صدا درآمدند همچنین آژیر خطر در اردن به صدا درآمد

اختلال گسترده در سیستم‌های بانکی بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۳:۴۵

منابع خبری از یک حملۀ سایبری به سیستم‌های بانکی بحرین و ایجاد اختلال در آن گزارش می‌دهند

وقوع انفجارهای جدید در بحرین
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۳:۴۴

منابع خبری از انفجارهای جدید در پایگاه‌های آمریکایی در بحرین گزارش دادند.

انفجار در مقر گروه‌های تجزیه‌طلب در اربیل عراق
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۲:۵۵

رویترز نوشت: تأسیسات متعلق به یک گروه تجزیه‌طلب ضد ایرانی در شرق مرکز منطقۀ کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

نقاطی از امیدیه هدف پرتابه‌های آمریکایی قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۲:۵۰
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در ساعت ۲:۱۰ بامداد امروز، نقاطی از شهرستان امیدیه مورد تهاجم و اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.
 
بر اساس ارزیابی‌های اولیه از وضعیت مناطق هدف قرار گرفته، تاکنون چهار نفر در این حادثه دچار مجروحیت شده‌اند که اقدامات امدادی در حال انجام است.
 
آتش‌سوزی۳ شناور مستقر در بندرگاه کیش بر اثر حملات
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۲:۱۹

۳ شناور مستقر در بندرگاه کیش بر اثر حملات دچار آتش‌سوزی شده‌اند.

آتش‌سوزی۳ شناور مستقر در بندرگاه کیش بر اثر حملات
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۲:۱۹

۳ شناور مستقر در بندرگاه کیش بر اثر حملات دچار آتش‌سوزی شده‌اند.

ادعای وزارت دفاع امارات: نفتکش‌های ملی مومباسا و البهیا هدف ۲ فروند موشک کروز ایرانی
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۲:۱۲

ادعای وزارت دفاع امارات: نفتکش‌های ملی مومباسا و البهیا در کریدور جنوبی تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی عمان هدف ۲ فروند موشک کروز ایرانی قرار گرفتند.

امارات مدعی شد که در نتیجه این حملات موشکی یک نفر از خدمه این دو نفتکش کشته و ۸ نفر دیگر از جمله ۴ نفر به شدت زخمی شدند. وزارت دفاع امارات همچنین ادعا  کرد این حمله موجب آتش‌سوزی در هر دو نفتکش شد که آتش آن مهار شده و خسارات مادی به هر دو شناور وارد آمده است.
 
 
شنیده شدن صدای انفجار در ابوظبی امارات
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۲:۱۱

گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در ابوظبی امارات خبر می دهند.

حمله به یک نفتکش در آب‌های عمان؛ اصابت پرتابه ناشناس تأیید شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۲:۰۹
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای برای یک نفتکش در آب‌های عمان خبر داد.
شبکه الجزیره گزارش داد، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد: حادثه‌ای برای یک کشتی در فاصله ۴۰ مایل دریایی به سوی شمال شرق شهر «قلهات» عمان گزارش شده است.
 
این سازمان اعلام کرد که ناخدای یک نفتکش اطلاع داده که این شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
 
براساس گفته ناخدای این نفتکش، این پرتابه به سمت راست موتورخانه آن اصابت کرده است.
 
به گفته این سازمان دریایی، «همه خدمه این نفتکش سالم هستند و هیچ گونه آسیب زیست محیطی نیز به دنبال این حمله گزارش نشده است.»
حملات دشمن به جزیره کیش آسیب جانی نداشته است /واکنش به خبر حمله به تاسیسات آب و برق کیش
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۲:۰۰
جزیره کیش بامداد سه شنبه شاهد وقوع چندین انفجار پیاپی بود که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حمله دشمن به محدوده بندرگاه بوده است.
 
بلافاصله بعد از حملات، نیروهای آتش نشانی و امدادی برای مدیریت صحنه در محل حاضر شده‌اند.
 
تاکنون هیچ مقام رسمی درباره منشأ این انفجارها، میزان خسارات یا تلفات احتمالی اظهار نظر نکرده و پیگیری‌ها از مراجع ذی‌صلاح ادامه دارد.
 
از سویی دیگر در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر حمله به تأسیسات آب و برق کیش، بررسی‌ها نشان می‌دهد این ادعاها صحت ندارد و هیچ‌گونه آسیبی به زیرساخت‌های آب و برق جزیره وارد نشده است و خدمات این دو بخش بدون هیچ‌گونه اختلال در حال ارائه است.
انهدام پهپادهای «MQ۱» و «لوکاس» آمریکا در جنوب کشور
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۱:۴۳
موج جدید تجاوز آمریکا به خاک ایران/ ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم/ بروزرسانی می شود
سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند پهپاد آمریکایی MQ۱ در آسمان تنگه هرمز توسط سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
 
پهپاد آمریکایی MQ1
 
همچنین ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، با رهگیری و شلیک موفق سامانه موشکی زمین به هوای دلاورمردان نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان بندرعباس، مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
ارتش: پایگاه‌ها و شناور دشمن آمریکایی را هدف قرار دادیم
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۱:۳۴

موج جدید تجاوز آمریکا به خاک ایران / بروزرسانی می شود

 روابط عمومی ارتش اعلام کرد؛ در پی شرارت‌ها و تجاوزات مکرر آمریکا علیه کشورمان، ارتش جمهوری اسلامی ایران، ساعتی قبل، سامانه‌های ارتباطی، مخازن سوخت، سامانه پاتریوت، برج مراقبت و انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حمله پهپاد‌های انهدامی خود، قرار داد.
 
همچنین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات موشکی به برخی مراکز نظامی، با شلیک موشک‌های کروز، شناور متخاصم دشمن آمریکایی را هدف قرار داد.
 
ارتش جمهوری اسلامی ایران، خطاب به دشمنان نابخرد، با تاکید بر اینکه از پایمردی، اتحاد و یکپارچگی ملت بزرگ ایران در ادامه راه امام شهیدان و دفاع از حقانیت این سرزمین الهی عبرت بگیرند، افزود: ضربات دفاعی ایران در پاسخ به تجاوزات و متناسب با سطح شرارت‌های دشمن عهدشکن، طراحی و با قدرت ادامه خواهد داشت.
 
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صدای انفجار حوالی کنگان شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۱:۲۷

 بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از اهالی شهرستان کنگان، بامداد سه‌شنبه صدای چند انفجار را شنیده‌اند.

حمله به بندرعباس تا این لحظه خسارت جانی نداشته است
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۱:۲۲
 دقایقی پیش و در پی ادامه تنش‌ها در منطقه، حملات جدیدی از سوی نیروهای متجاوز آمریکایی یه مجاورت یکی از مناطق مسکونی بندرعباس روی داد.
 
بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده از منابع محلی و مقامات مسئول، این حملات هیچ گونه تلفات جانی تا این لحظه نداشته است.
 
از اولین ساعات بامداد امروز نقاط مختلف استان هرمزگان به ویژه مناطق ساحلی و جزایر به صحنه مقابله با دشمن متجاوز تبدیل شده است و طی ۲۴ ساعت گذشته چندین فروند پهپاد دشمن بر فرار آسمان منهدم شده است.
صدای انفجار حوالی جم شنیده شد
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۱:۰۷
 بامداد سه‌شنبه، صدای چند انفجار در مناطقی از شهرستان جم شنیده شد اما منابع رسمی هنوز در این باره اعلام نظر نکرده اند.
 
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از اهالی شهرستان جم، بامداد سه‌شنبه صدای چند انفجار را شنیده‌اند.
 
هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.
بامداد سه شنبه صدای چندین انفجار در شهر بندرعباس شنیده شده است.
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ - ۰۱:۰۵

تمرکز انفجارها بر غرب این شهر است و هنوز ماهیت این انفجار مشخص نیست.
 
همچنین برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهایی در جزیره قشم و کیش خبر داده‌اند.
 
در برخی مناطق ممکن است صداها مربوط به درگیری در پهنه دریایی و تنگه هرمز باشد.

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سنتکام حمله آمریکا به ایران تجاوز آمریکا به ایران بندرعباس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
United States of America
|
۰۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
21
22
پاسخ
سلاح هسته ای بسازید، بسازید بسازید
علی
|
United States of America
|
۰۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
13
20
پاسخ
ما چرا در ازای هر ده تا حمله ای که اونا میکنن شاید یکیش رو جواب بدیم! بابا یمن یه فرودگاهش رو زدن سریع جواب داد به خدا برای ایران افت داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
16
24
پاسخ
بهترین راه برای خاتمه این جنگ انهدام ناو هواپیمابر با هر وسیله ممکن است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
16
17
پاسخ
چقدر هم ترامپ حرمت میانجیگر ها را نگه داشت.
خرفت پیر با حماقت بی پایان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
20
18
پاسخ
باید معادله را عوض کنید. نیروهای نظامی ایران به جای 2 کشتی باید 200 کشتی را بزنند. باید هزینه تجاوز را آنقدر بالا ببرید که سنتکام توقف حملات را برای همیشه اعلام کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
15
9
پاسخ
تله ترامپی چیست؟
ترکیبی از صدها روایت دروغ برای آرام کردن بازار نفت، به اضافه کمترین درگیری با بیشترین دستاورد و هزینه و خسارت بسیار بالا برای ایران. ترامپ می گوید ما 170 نقطه را می زنیم. آنها دو کشتی می زنند و اگر این وضعیت چند هفته ادامه پیدا کند ما چندین هزار نقطه را بمباران کردیم در حالی که آنها ده ها کشتی را که متعلق به ما نیستند زده اند. به ما هیچ آسیبی وارد نشده.هر روز هم خاتمه عملیات را اعلام می کنیم تا بازار نفت کنترل شود.
راه برون رفت برای ایران غافلگیری غیر پیش بینی برای ارتش یانکی هاست.بستن تنگه باب المندب و تنگه هرمز بطور کامل. قطع کابل های اینترنتی، حمله زمینی
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
13
12
پاسخ
ترامپ از ابتدای جنگ یک تنه جنگ رسانه ای بر علیه ایران به راه انداخته چرا کسی جواب قاطع پ کوبنده به وی نمی دهد جنگ رسانه آیی ابزاری مهم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
17
10
پاسخ
هر روز بهشون حمله بکنید تا چیزی باقی نمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
10
13
پاسخ
ای کاش در بندر عباس بودم
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
20
15
پاسخ
بمب اتم بسازین
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