فرماندار سرخس، گفت: در پی تشدید موج گرمای بی‌سابقه و به منظور مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی و حفظ سلامت شهروندان، ساعات کاری ادارات این شهرستان در روز سه شنبه تغییر کرد.

به گزارش تابناک، مجید بیکی، در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه دمای هوا در روزهای اخیر از آستانه تحمل فراتر رفته و فشار بر شبکه برق استان به شدت افزایش یافته است، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و هماهنگی‌های انجام ‌شده با استانداری خراسان رضوی و ستاد مدیریت مصرف انرژی استان، تصمیم گرفته شد تا برای کاهش پیک مصرف برق در ساعات اوج گرما، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی به صورت موقت تغییر یابد.

بیکی تأکید کرد: حفظ ثبات شبکه برق در شرایط بحرانی تابستان، نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک مسئولیت ملی و اخلاقی است. در شهرستان مرزی و گرمسیری سرخس، مدیریت مصرف انرژی مستقیماً با امنیت غذایی، سلامت عمومی و آرامش جامعه در ارتباط است. بنابراین، مشارکت فعال تمامی ارگان‌ها و شهروندان در این اقدام پیشگیرانه، کاملاً ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، ساعات آغاز و پایان کار تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها، شهرداری، شرکت‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای عمومی در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه شهرستان سرخس، از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ صبح تعیین شده است.

فرماندار سرخس خاطرنشان کرد: با اتمام ساعت ۱۱ صبح، تمامی ادارات موظفند نسبت به خاموش‌سازی کامل کلیه وسایل سرمایشی (مانند کولرهای آبی و گازی)، سیستم‌های تهویه و روشنایی‌های غیرضروری اقدام کنند. این اقدام به منظور جلوگیری از افزایش ناگهانی بار شبکه در ساعات ظهر که معمولاً گرم‌ترین زمان روز است، اتخاذ شده است.

وی همچنین بر اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب تأکید کرد و افزود: در شرایط گرمای شدید، مصرف بهینه آب باید با هوشمندی و پرهیز از هدر رفت، حفظ شود. از شهروندان سرخسی خواسته می‌شود تا با کاهش ساعات استفاده از وسایل سرمایشی در ساعات ظهر، شستن خودرو و گل‌آبیاری در زمان‌های گرم روز، به همیاری در مدیریت بحران انرژی بپردازند.

فرماندار سرخس با یادآوری اینکه بخش‌های امدادی، بهداشتی و درمانی، نیروهای عملیاتی، ادارات مرزی و نهادهای ضروری کشور، مشمول این کاهش ساعت کاری نبوده و فعالیت‌های خود را به صورت کامل و شبانه‌روزی ادامه می‌دهند، گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تمهیدات لازم را برای انجام امور ضروری مراجعین در بازه زمانی ۷ الی ۱۱ صبح فراهم آورند تا خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

بیکی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف، از همه همشهریان دعوت کرد تا با رعایت نکات بهداشتی و مصرف بهینه، گامی مؤثر در جهت مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی بردارند و با همکاری یکدیگر، سلامت جامعه و پایداری شبکه انرژی سرخس را تضمین کنند.