بازداشت فرد مسلح در نزدیکی کنگره آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از تایمز نَو نیوز، پلیس آمریکا اعلام کرد مردی که سلاح گرم به همراه داشت، پس از متوقف شدن در «موانع امنیتی» ساختمان کنگره آمریکا، در نزدیکی این مکان بازداشت شد.

پلیس کنگره آمریکا (USCP) اعلام کرد که حمل سلاح گرم در محوطه کنگره ممنوع است و هم‌زمان با تحقیقات مأموران درباره این حادثه، موانع امنیتی شمالی هر گونه تردد را مسدود کرده است.

این نیرو در بیانیه‌ای اعلام کرد که به کارکنان و سایر نیروهای ادارای دستور داده شده است تا اطلاع ثانوی از تردد در این منطقه خودداری کنند.

هنوز اطلاعات بیشتری درباره هویت فرد بازداشت شده و انگیزه احتمالی وی منتشر نشده است.