عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر لزوم اقدام متقابل ایران در برابر تصمیم انگلیس برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، گفت: وقتی آنها سپاه را تروریست معرفی می‌کنند، ایران نیز نیرو‌های نظامی انگلیس را تروریست می‌شناسد و این اقدام، امنیت آنها را در هر نقطه‌ای به خطر خواهد انداخت.

محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به اقدام انگلیس در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اظهار کرد: ما اصل اقدام متقابل را داریم و در این زمینه هر اقدامی که از جانب کشورهای متخاصم انجام شود، باید متقابلاً در همان سطح یا حتی بالاتر پاسخ داده شود.

وی افزود: بر همین اساس، همه کسانی که به هر نحوی با نیروهای نظامی انگلیس مرتبط هستند، برای ما دشمن محسوب می‌شوند؛ چرا که وقتی آنها سپاه را تروریست معرفی می‌کنند، ما نیز آنها را تروریست می‌شناسیم و معنای این موضوع آن است که با تروریست باید برخورد شود.

نیروهای نظامی انگلیس تروریست تلقی می‌شوند

محسنی‌ثانی تأکید کرد: بنابراین هر فردی که وابسته به نیروهای نظامی انگلیس باشد، از نگاه جمهوری اسلامی دشمن تلقی می‌شود و از این پس طبیعتاً هیچ‌گونه امنیتی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: انگلیسی‌ها با این تصمیم، اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده‌اند و عملاً همه نیروهای نظامی خود را در کشورهای مختلف و منطقه در معرض خطر قرار داده‌اند.

وی تصریح کرد: از نگاه ما، این اقدام اکنون جنبه قانونی نیز پیدا می‌کند؛ وقتی آنها سپاه را تروریست می‌نامند، ما هم متقابلاً آنها را تروریست می‌شناسیم و مقابله با تروریست نیز روشن است؛ هر جا امکان اقدام وجود داشته باشد، باید با آنها برخورد شود.

محسنی‌ثانی در پاسخ به این پرسش که آیا وقت آن نرسیده که سفیر انگلیس از ایران اخراج شود گفت: بحث سفیر متفاوت است؛ سفیر جزو نیروهای نظامی محسوب نمی‌شود و از این جهت موضوع دیگری است، اما به هر حال آنها عناصر نامطلوبی هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز تصور می‌کنم سطح روابط دیپلماتیک دو کشور در حد سفیر نباشد و بیشتر در قالب نمایندگی یا کنسولگری دنبال شود، هرچند درباره وضعیت فعلی روابط باید دستگاه دیپلماسی توضیح دقیق‌تری ارائه کند.