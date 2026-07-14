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محسنی ثانی در گفت‌و‌گو با تابناک:

نیرو‌های نظامی انگلیس تروریست محسوب می‌شوند / پاسخ ایران به تروریست خواندن سپاه متقابل است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر لزوم اقدام متقابل ایران در برابر تصمیم انگلیس برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، گفت: وقتی آنها سپاه را تروریست معرفی می‌کنند، ایران نیز نیرو‌های نظامی انگلیس را تروریست می‌شناسد و این اقدام، امنیت آنها را در هر نقطه‌ای به خطر خواهد انداخت.
کد خبر: ۱۳۸۴۴۹۶
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16947 بازدید
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۳۴

نیروهای نظامی انگلیس تروریست محسوب می‌شوند / پاسخ ایران به تروریست خواندن سپاه متقابل است

محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به اقدام انگلیس در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اظهار کرد: ما اصل اقدام متقابل را داریم و در این زمینه هر اقدامی که از جانب کشورهای متخاصم انجام شود، باید متقابلاً در همان سطح یا حتی بالاتر پاسخ داده شود.

وی افزود: بر همین اساس، همه کسانی که به هر نحوی با نیروهای نظامی انگلیس مرتبط هستند، برای ما دشمن محسوب می‌شوند؛ چرا که وقتی آنها سپاه را تروریست معرفی می‌کنند، ما نیز آنها را تروریست می‌شناسیم و معنای این موضوع آن است که با تروریست باید برخورد شود.

نیروهای نظامی انگلیس تروریست تلقی می‌شوند

محسنی‌ثانی تأکید کرد: بنابراین هر فردی که وابسته به نیروهای نظامی انگلیس باشد، از نگاه جمهوری اسلامی دشمن تلقی می‌شود و از این پس طبیعتاً هیچ‌گونه امنیتی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: انگلیسی‌ها با این تصمیم، اشتباه بسیار بزرگی مرتکب شده‌اند و عملاً همه نیروهای نظامی خود را در کشورهای مختلف و منطقه در معرض خطر قرار داده‌اند.

وی تصریح کرد: از نگاه ما، این اقدام اکنون جنبه قانونی نیز پیدا می‌کند؛ وقتی آنها سپاه را تروریست می‌نامند، ما هم متقابلاً آنها را تروریست می‌شناسیم و مقابله با تروریست نیز روشن است؛ هر جا امکان اقدام وجود داشته باشد، باید با آنها برخورد شود.

نیروهای نظامی انگلیس تروریست محسوب می‌شوند / پاسخ ایران به تروریست خواندن سپاه متقابل است

محسنی‌ثانی در پاسخ به این پرسش که آیا وقت آن نرسیده که سفیر انگلیس از ایران اخراج شود گفت: بحث سفیر متفاوت است؛ سفیر جزو نیروهای نظامی محسوب نمی‌شود و از این جهت موضوع دیگری است، اما به هر حال آنها عناصر نامطلوبی هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز تصور می‌کنم سطح روابط دیپلماتیک دو کشور در حد سفیر نباشد و بیشتر در قالب نمایندگی یا کنسولگری دنبال شود، هرچند درباره وضعیت فعلی روابط باید دستگاه دیپلماسی توضیح دقیق‌تری ارائه کند.

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انگلیس سپاه پاسداران لیست تروریستی خبر فوری تابناک محمدرضا محسنی ثانی نماینده مجلس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۴
الهه
|
Sweden
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
27
55
پاسخ
وقتی شما ارتش انگلیس را در لیست می برید نباید بگوئید چون ما را در لیست بردند ما آنها را در لیست می بریم یعنی آنها بیگناه هستند . انگلیس بخاطر بردن مصدق و آوردن شاه ۲۵ سال نفت مجانی از ایران دریافت کرد که باید این جنایت را برملا کنید انگلیس در جنگ جهانی دوم قاتل ده میلیون ایرانی شد که باید خسارت دریافت کنید همانطور که اسرائیل از آلمان پول دریافت می کند جنگ ایران و عراق با طراحی انگلیس انجام شد که باید خسارت یک میلیون آدم که کشته شده است را کتبا تقاضا کنید ، جدا کردن بحرین از ایران و علت ساخت پایگاه های نظامی و تهدید برای ایرانیها را به سازمان ملل باید شکایت کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
چقدر آگاه
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
22
42
پاسخ
اگر آنها رسما در فهرست تروریستی گذاشته اند، مجلس و دولت هم باید "رسما" و با تصویب قانون نیروهای نظامی آنها را در فهرست تروریستی بگذارند نه اینکه یک نماینده ای همین طوری برای خودش یک بیانیه ای بدهد. متاسفانه رفتارهای مماشات گرایانه ما باعث جری تری شدن و جرات پیدا کردن یک مشت کشور پیزوری و دوزاری که مدت هاست دوران اونها به سر اومده و فقط دنبال جلب توجه و سر و صدا هستند میشه.
میلاد ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
49
32
پاسخ
غرب سگ کی باشه که انگلیس بخواد سخن بگه!
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
21
37
پاسخ
ورود نیروی نظامی انگلیس به ایران باید ممنوع گردد.در صورت تخلف بازداشت ومحاکمه.
پاسخ ها
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
روباه پیر سفیر انگلیس اخراج گردد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
17
47
پاسخ
انگلیس لعین در جنگ جهانی اول با قحطی ساختگی بیش از 10 میلیون ایرانی را کشت منیع کتاب قحطی بزرگ درود به شرف ایرانی
مسعود خسروی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
9
22
پاسخ
بله متوجه شدیم حکومت تروریستی انگلیسی را که در همکاری با آمریکا بعنوان شاهدان برجام بیشتر تخلف و تخریب را مکانیسم ماشه مطرح می‌کرد الان بدنبال باج خواهی و تروریستی علیه ایران عمل میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
13
30
پاسخ
نیروی نظامی انگلستان هم مانند نیروی نظامی یانکستان
یک مشت حیوان آدمکش انسان نما هستند.
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
13
27
پاسخ
البته باید
نیروهای نظامی تمامی کشورهایی که ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران) ( خارچشمان آنها شده ) است را( تروریستی) محسوب نمود تا برابری برقرار باشد!
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
10
27
پاسخ
دوره اقدام یکطرفه تمام شده! باید متقابلا سفیر انگلیس فرا خوانده شود و مراتب اعلام تروذیستی بودن ارتش انگلیس خبیث و افرادی که با آنها ارتباط دارند به او اعلام شود و جرایم سنگیینی اعم از زندان و ... را برای آنان قرار داد و با این تعریف طبیعتا مسولان ارشد آنها را نیز شامل می شود !!
ابراهیم درویشی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
13
26
پاسخ
امیدواریم مسئولان کشورازین لاک دفاع و پدافنر تغیرراهبرد داده و ازین لاک لعنتی خارج شویم. ودرمقابل هرخباثتی ازطرف دشمنان بلادرنگ ده پله بالاتر تلافی کنن.دراینموردهم علاوه برتروریستی خواندن نیروهای انگلیس. سفیرانگلیس روباه صفت اخراج شود.ماهرچقدرازین شیاطین شیادوحقه بازوحیله گرغربی فاصله داشته باشیم بیشترپیشرفت میکنیم.بایستی بااین شیادان قاطع و بااقتداربرخوردکنین
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