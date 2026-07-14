مسئولیت اصلی در این مسیر بر عهده نهادهای رسمی است؛ آن‌ها باید بتوانند پیام این اجماع را به زبان «سیاست عمومی» ترجمه کنند. در منطق نظام‌های مردم‌سالار و حتی بر پایه مبانی نظری دموکراسی‌های غربی، دولت‌ها «کارگزار» اراده ملت هستند و ناگزیرند به خواست صریح و گسترده عمومی تن در دهند.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، «دولت‌ها در نظام‌های مردم‌سالار، کارگزاران اراده ملت‌اند و در بزنگاه‌های تاریخی، حق ندارند در سطح تفسیر و توصیف متوقف بمانند. هنگامی که یک‌ملت در مقیاسی میلیونی، صریح و کم‌نظیر، حول محور عزت، امنیت و منافع ملی به صحنه می‌آید، دیگر سخن از یک واکنش اجتماعی ساده نیست؛ این تجلی اقتدار اراده‌ عمومی است و دیپلماسی موظف است آن را از سطح احساس به سطح تصمیم، از عرصه اجتماع به میدان قدرت، و از نمایش وحدت به زبان مطالبه ملی منتقل کند.»

حضور گسترده مردم در بزنگاه‌های تاریخی، صرفاً یک رخداد اجتماعی یا تجلی عواطف جمعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای روشن از وجود پیوندی عمیق میان جامعه، هویت ملی و احساس مسئولیت مشترک نسبت به سرنوشت کشور است. سرمایه اجتماعی عظیمی که از این حضور میلیونی حاصل شده، نباید در سطح یک «نمایش خیابانی» باقی بماند؛ بلکه باید در قالبِ «افزایش قدرتِ ابتکار»، «انسجام داخلی» و «اعتمادبه‌نفس ملی» در میدان دیپلماسی به کار گرفته شود.

در دنیای امروز، قدرت کشورها تنها با شاخص‌های سخت سنجیده نمی‌شود. هرچند توان نظامی، ظرفیت اقتصادی و ابزارهای رسمی سیاست خارجی حیاتی هستند، اما هیچ‌کدام جایگزین «پشتوانه اجتماعی» نمی‌شوند. هر جا که یک ملت بتواند در یک مسئله حیاتی به درکی مشترک و اراده‌ای هم‌جهت برسد، در واقع یکی از استراتژیک‌ترین منابع قدرت ملی خود را آشکار کرده است. این قدرت، اگر به‌درستی فهم و هدایت شود، می‌تواند هم در تصمیم‌سازی‌های داخلی و هم در چانه‌زنی‌های خارجی، موازنه را به نفع ملت تغییر دهد.

نکته کلیدی این است که هر اجتماع بزرگی، لزوماً و به‌خودی‌خود به دستاورد سیاسی منجر نمی‌شود. فاصله‌ای میان «حضور توده‌ای مردم» و «اثرگذاری راهبردی» وجود دارد که تنها با «عقلانیت حکمرانی» پر می‌شود. اگر این سرمایه اجتماعی صرفاً در سطح بازنمایی رسانه‌ای باقی بماند، به‌تدریج فرسوده خواهد شد؛ اما اگر به یک «مطالبه ملی روشن» تبدیل شود، می‌تواند به محکم‌ترین پشتوانه تصمیم‌گیران کشور در عرصه‌های حساس بدل گردد. هنر حکمرانی در چنین لحظاتی آن است که احساس عمومی را از سطح عاطفه عبور دهد و به سطح «اراده ملی» برساند؛ اراده‌ای که در حوزه سیاست‌گذاری، امنیت ملی و روابط خارجی، دارای اثر ملموس و واقعی باشد.

مسئولیت اصلی در این مسیر بر عهده نهادهای رسمی است؛ آن‌ها باید بتوانند پیام این اجماع را به زبان «سیاست عمومی» ترجمه کنند. در منطق نظام‌های مردم‌سالار و حتی بر پایه مبانی نظری دموکراسی‌های غربی، دولت‌ها «کارگزار» اراده ملت هستند و ناگزیرند به خواست صریح و گسترده عمومی تن در دهند. بر اساس اصل «حاکمیت مردم»، زمانی که اراده جمعی در چنین مقیاس بزرگی تجلی می‌یابد، دولت نه تنها مجاز، بلکه از منظر دموکراتیک «موظف» است که این مطالبه را به راهبرد سیاسی و دیپلماتیک تبدیل کند. این ترجمه یعنی شفاف‌سازی خواسته‌های جامعه: تقویت امنیت ملی، صیانت از عزت کشور، پیگیری مؤثر حقوق ملت، افزایش هزینه اقدامات خصمانه، و دفاع هوشمندانه از منافع ملی در همه سطوح. در واقع، هیچ قدرت و بازیگر خارجی نمی‌تواند دولتی را که بر موج خروشان اراده ملی سوار است نادیده بگیرد؛ چرا که بر اساس استانداردهای بین‌المللی نیز، قدرتِ برخاسته از اجماع میلیونی، مشروع‌ترین و متقاعدکننده‌ترین شکل قدرت در میز مذاکره است.

این‌میان، یک ضرورت اساسی وجود دارد: اجماع عمومی باید به یک «مطالبه ملی صریح» تبدیل شود. سرمایه اجتماعی تا زمانی که به خواستی منسجم و قابل پیگیری بدل نشود، در حد یک ظرفیت نهفته باقی می‌ماند. این خواست ملی می‌تواند بر محورهایی چون حفظ اقتدار کشور، دفاع از حقوق قانونی، افزایش بازدارندگی سیاسی و تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای شکل بگیرد. هنگامی که چنین مطالبه‌ای صورت‌بندی شود، مسئولان کشور در موضعی قرار می‌گیرند که می‌توانند با اتکا به آن، از منافع ملی با صراحت و قدرت بیشتری دفاع کنند.

مذاکره صرفاً گفت‌وگوی دیپلمات‌ها نیست، بلکه بازتابی از موازنه قدرت و سطح پایداری اراده ملی است. حضور گسترده مردم در صحنه، واقعیتِ جدیدی را به حریف تحمیل می‌کند که بر نحوه صورت‌بندی سیاست خارجی اثر می‌گذارد. این حضور، اگر به‌درستی منتقل شود، پیامی روشن برای دستیابی به توافقی عادلانه و پایدار است؛ توافقی که در آن امنیت و کرامت ملت‌ها محترم شمرده شود.

در این چارچوب، مذاکره زمانی ثمربخش خواهد بود که نمایندگان سیاسی، خود را بازتاب‌دهنده مطالبات عمومی بدانند. در چنین وضعیتی، طرف مقابل نیز محاسبات خود را بر این مبنا تنظیم خواهد کرد که با کشوری دارای پشتوانه صلب و منسجم روبه‌رو است. از این منظر، تشییع میلیونی نه صرفاً یک رویداد احساسی، بلکه اعلام پایان دورانی است که می‌شد ایران را جدا از اراده ملت آن فهم کرد. از این پس، هر محاسبه خارجی که بخواهد میان دولت، ملت و منافع ملی شکاف فرض کند، با واقعیتی صلب و پرهزینه روبه‌رو خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که عصرِ چانه‌زنی بر سر اصول پایان می‌یابد و عصرِ اتکا به اقتدار متراکم اراده ملت آغاز می‌شود.

البته استفاده از این‌ظرفیت، مستلزم پرهیز از دو خطای راهبردی است: نخست، مصرفِ داخلی و جناحی این سرمایه؛ چرا که هرگونه مصادره به مطلوب کردنِ احساسات عمومی به سود رقابت‌های سیاسی روزمره، از ارزش ملی آن می‌کاهد. خطای دوم، تبدیلِ احساسات عمومی به واکنش‌های شتاب‌زده و فاقد محاسبه است. تجربه نشان داده که در سیاست خارجی، آنچه دستاورد می‌سازد نه تندیِ صرف در لحن، بلکه ترکیبِ «قاطعیت، عقلانیت و ابتکار عمل» است. مطالبه عمومی زمانی به قدرت ملی تبدیل می‌شود که در مسیر تصمیم‌گیریِ سنجیده قرار گیرد.

از همین‌رو، تبدیل اجماع عمومی به قدرت چانه‌زنی ایران اسلامی باید در چهار سطح رخ دهد: نخست، در سطح داخلی با تقویت همدلی؛ دوم، در سطح رسانه‌ای با تبیین روشنِ خواسته‌ها؛ سوم، در سطح حقوقی و دیپلماتیک با پیگیری منسجم مطالبات؛ و چهارم، در سطح راهبردی با استفاده از این پشتوانه برای افزایش قدرت مانور در مواجهه با فشارهای خارجی. این حضور زمانی معنای کامل می‌یابد که در میز مذاکره و در تصمیمات کلان، به صورت یک پشتوانه واقعی ظاهر شود.

آنچه امروز اهمیت دارد، فهم درست از معنای این همبستگی است. جامعه با واکنش بزرگ خود، به حاکمیت اعلام کرده که در مسائل حیاتی آماده پشتیبانی است، مشروط بر آنکه این انرژی عظیم در مسیر تأمین منافع ملی و صیانت از ایران به‌کار گرفته شود. این یک فرصت تاریخی است که نباید به ثبت یک تصویر یا چند تیتر خبری محدود بماند، بلکه باید مبنایی برای بازسازی همبستگی ملی و تقویت قدرت کشور باشد.

هنر دولت‌ها در چنین مقاطعی، تبدیل «هیجان اجتماعی به خرد سیاسی»، «همدلی عمومی به انسجام ملی» و «سرمایه نمادین به قدرت واقعی» است. آنچه در این حضور میلیونی آشکار شد، فقط اندوه عمومی یا وفاداری عاطفی نبود؛ بلکه ظهورِ عینیِ اراده ملتی بود که نشان داد در لحظات سرنوشت‌ساز، پشت ایران، عزت ایران و حقوق ایران می‌ایستد.

اگر دولت این پیام را درست بفهمد، این رخداد صرفاً در حافظه تاریخ ثبت نخواهد شد، بلکه به نقطه آغاز نظمی تازه در سیاست‌ورزی ملی بدل می‌شود: نظمی که در آن، اراده ملت نه پیوست دیپلماسی، بلکه منشأ اقتدار دیپلماسی است.

رضا عزیزیان؛ کارشناس و پژوهشگر فرهنگی