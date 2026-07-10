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واکنش به سند نقش امارات در تجاوز آمریکا به ایران

وزارت بازرگانی آمریکا سند جدیدی را منتشر کرده درباره تسهیل مقررات کنترل صادرات و ارتقای جایگاه صادراتی به امارات به پاس حمایت آن از تجاوز نظامی علیه ایران.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۹۷
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واکنش به سند نقش امارات در تجاوز آمریکا به ایران

به گزارش تابناک، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
وزارت بازرگانی آمریکا سند جدیدی را منتشر کرده: تسهیل مقررات کنترل صادرات و ارتقای جایگاه صادراتی به امارات به پاس حمایت آن از تجاوز نظامی علیه ایران. این اعتراف رسمی واشنگتن و سند رسوایی ابوظبی، مسئولیت بین‌المللی و آثار حقوقی مستقیمی دارد. امارات باید پاسخگو باشد.

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