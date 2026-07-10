تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران/نقض بند ۹ تفاهمنامه
به گزارش تابناک، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و آیتالله مجتبی خامنهای در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
همچنین محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی، محسن خندان، علیاصغر خندان، احمد و امیر نوایی لواسانی و زهرا سرشاری که از فعالان حوزه صرافی و تبادل ارز در ایران هستند، به این فهرست افزوده شدهاند.
علاوه بر این، نهادهایی شامل شرکت تضامنی لواسانی و شرکا، شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا، شرکت تضامنی محسن خندان و شرکا، شرکت سیدیام تریدینگ لیمیتد در هنگکنگ، شرکت نابا الزکی تجارت مواد اولیه با مسئولیت محدود در امارات متحده عربی و شرکت اسمارت گلوبال لیمیتد (با نام دیگر زیبا لیزر لیمیتد) نیز تحت تحریم قرار گرفتند.
با اعمال این تحریمهای جدید، عملاً بند ۹ تفاهمنامه اسلامآباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا نقض شده است؛ چرا که بر اساس این توافق، مقرر شده بود ایالات متحده در یک بازه زمانی ۶۰ روزه، از وضع هرگونه تحریم جدید علیه ایران خودداری کند.
تصویری از بند ۹ تفاهم نامه اسلام آباد
گفتنی است، تحریمهای آمریکا علیه ایران آن هم در بحبوحه مذاکرات و ادعای مقامهای واشنگتن درباره تلاش برای حفظ تفاهمنامه بین دو طرف، اقدام جدیدی نیست.
این تحریم ها در راستای به اصطلاح سیاست فشار حداکثری علیه ایران قرار دارد که تاکنون هیچ نتیجه ای برای ترامپ و سران کاخ سفید نداشته است.