صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام سردار رادان به پلیس عراق و حشد الشعبی

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی پیامی از وزیر کشور عراق ، پلیس و حشدالشعبی برای برقراری و تأمین نظم و امنیت مراسم تشییع "قائد شهیدِ امّت" در شهرهای مقدسِ نجف و کربلا قدردانی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۹۲
| |
790 بازدید
پیام سردار رادان به پلیس عراق و حشد الشعبی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی ویژه که از طریق پلیس بین‌الملل فراجا ارسال شده، از حضور و تلاش‌ شبانه‌روزیِ سرپرست وزارت کشور عراق، پلیس و نیروهای حشدالشعبی در برقراری و تأمین نظم و امنیت مراسم تشییع "قائد شهیدِ امّت" در شهرهای مقدسِ نجف و کربلا قدردانی کرد.

در این پیام با اشاره به برگزاری مطلوب کنگره جهانیِ اربعین در سال‌های گذشته و تجربه برقراریِ تأمین امنیت با همکاری نیروهای انتظامی دو کشور؛ این تجربیات را در مراسم تشییع بسیار حائز اهمیت دانسته است.

در این پیام تأکید شده که برگزاری مراسم باشکوه تشییعِ "قائدِ امت" در عراق جلوه و نمادی بزرگ از پیوندِ معنوی و هم‌افزاییِ ناگسستنی بین دو کشور دوست و برادر ایران و عراق است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی عراق حشد الشعبی رهبرشهید مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه ای کربلا نجف
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آقای شهید با خانواده عازم نجف شدند +جزئیات مراسم
ورود نیروهای حشد شعبی به نجف برای مراسم تشییع
عکس | حال و هوای بین‌الحرمین در آستانه تشییع رهبر شهید
واکنش مهران غفوریان به تشییع رهبر شهید در کربلا + عکس
سه میلیون نفر رهبر شهید ایران را در نجف تشییع کردند
قدردانی پزشکیان از تمهیدات عراق برای تشییع رهبر شهید
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
تعطیلی چهار روزه فرودگاه نجف برای مراسم تشییع
عکس: محل قرار گرفتن پیکر امام شهید در فرودگاه نجف
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۹۵ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005o2S
tabnak.ir/005o2S