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جزئیات گفت‌وگوی شهباز شریف با پزشکیان

«شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان روز جمعه اعلام کرد که در گفت‌وگوی خود با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور کشورمان درخصوص تحولات منطقه و همکاری‌های دوجانبه صحبت کرده و بر تداوم تلاش‌های میانجی‌گری اسلام‌آباد برای حصول توافق صلح در منطقه تاکید داشته است.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۹۰
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جزئیات گفت‌وگوی شهباز شریف با پزشکیان

به گزارش تابناک، شهباز شریف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز با برادرم، رئیس‌جمهور دکتر مسعود پزشکیان گفت‌وگو کردم. ما درباره وضعیت در حال تغییر منطقه گفت‌وگو کردیم و بر ضرورت خویشتن‌داری، گفت‌وگو و دیپلماسی برای حفظ دستاوردهای صلحی که در ماه‌های اخیر با زحمت به دست آمده است، تاکید کردیم.»

وی ادامه داد: «من بار دیگر آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش خود به‌عنوان میانجی صادق و بی‌طرف برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه اعلام کردم. همچنین توافق کردیم که برنامه همکاری‌های دوجانبه‌ای را که در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان به اسلام‌آباد مورد توافق قرار گرفت، پیش ببریم.»

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