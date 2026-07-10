چین و روسیه قطعنامه علیه ایران را مسدود کردند
به گزارش تابناک به نقل از العربیه، شورای امنیت سازمان ملل پس از آنکه روسیه و چین پیشنویس قطعنامهای را که با هدف بحث درباره تحولات برنامه هستهای ایران و اقدامات مرتبط با آن تهیه شده بود، مسدود کردند، شاهد دور دیگری از اختلاف نظر در مورد برنامه هستهای ایران بود.
معاون واسلی نبنزیا، نماینده روسیه در شورای امنیت گفت: شاهد ادعاهای غیرمنطقی درباره ایران هستیم.
آنا اوستیگنیوا، معاون نماینده روسیه در سازمان_ملل گفت: روسیه هرگونه تلاش ادعایی برای تشدید تنشها بر سر ایران و استفاده از شورای امنیت برای تسویه حساب سیاسی با تهران را قویاً رد میکند.
بنا بر این گزارش، این اقدام نشان دهنده اختلاف نظر مداوم بین قدرتهای بزرگ در مورد چگونگی برخورد با این موضوع حساس است. اقدام روسیه و چین در بحبوحه تشدید اختلافات بین کشورهای غربی و ایران در مورد تعهدات تهران تحت توافق هستهای ۲۰۱۵، معروف به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، و همچنین نگرانیهای فزاینده بینالمللی در مورد سطوح غنیسازی اورانیوم ایران در سالهای اخیر صورت میگیرد.
مسکو و پکن تأکید کردند هرگونه اقدامی در شورای امنیت باید با هدف حمایت از روند دیپلماتیک و تشویق گفتوگو باشد، نه افزایش فشار سیاسی یا اعمال اقداماتی که میتواند منجر به تشدید بیشتر تنش شود.
هر دو کشور معتقدند که رسیدگی به موضوع هستهای ایران باید از طریق مذاکرات و آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) انجام شود، ضمن اینکه امکان احیای توافق هستهای نیز حفظ شود.
در مقابل، ایالات متحده و کشورهای اروپایی در سایه گزارشهای ادعایی درباره گسترش فعالیتهای هستهای ایران، بحث در مورد این موضوع در شورای امنیت را یک ضرورت میدانند.
آنها بدون اشاره به برنامه هستهای رژیم صهیونیستی ادعا میکنند که توسعه مداوم برنامه هستهای تهران نگرانیهای جدی در مورد امنیت و ثبات منطقهای ایجاد میکند و اقدام مؤثرتر بینالمللی را ضروری میسازد.
این تحول در زمانی رخ میدهد که شورای امنیت اغلب در مورد مسائل مربوط به ایران دچار اختلاف نظر است.
روسیه و چین از نفوذ دیپلماتیک خود برای حمایت از رویکردی متمرکز بر راهحلهای سیاسی استفاده میکنند، در حالی که کشورهای غربی برای نظارت سختگیرانهتر و افزایش فشار بینالمللی بر تهران تلاش میکنند.
شورا در ماههای اخیر شاهد موارد مشابهی از رأیگیریهای متفاوت در مورد پیشنویس قطعنامههای مربوط به ایران و تحریمهای بینالمللی بوده است که نشان دهنده دشواری دستیابی به یک موضع واحد در بین اعضای دائم است.
این ادامه اختلافات در شورای امنیت در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر اهمیت همکاری فنی مستمر با ایران برای تضمین ماهیت صلحآمیز فعالیتهای هستهای این کشور تأکید دارد.
فرانسه بار دیگر از فرصت جلسه شورای امنیت استفاده کرد و بر بازگشایی بیقید و شرط تنگه هرمز به روی کشتیرانی بینالمللی تأکید کرد، موضعی که نشاندهنده نگرانی فزاینده بینالمللی در مورد پیامدهای هرگونه اختلال در این آبراه حیاتی بر بازارهای جهانی انرژی و تجارت است.
این موضع در پاسخ به اظهارات منتسب به نماینده فرانسه در شورای امنیت مطرح شد که از ایران خواسته بود بازگشایی کامل و بیقید و شرط تنگه را تضمین کند و آزادی کشتیرانی را مطابق با قوانین بینالمللی برقرار سازد.
معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود در نشست اضطراری شورای امنیت گفت که انگلیس، فرانسه و آلمان نقش «تشویقکننده» حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساختهای غیرنظامی ایران را ایفا کردهاند.
وی همچنین ریاکاری کشورهای غربی را محکوم کرد و گفت این کشورها در حالی ایران را هدف انتقاد قرار میدهند که اقدامات آمریکا و اسرائیل را نادیده میگیرند.
وی اظهار داشت: «ناچاریم بار دیگر ناامیدی خود را از این موضوع ابراز کنیم که اکثریت اعضای شورای امنیت همچنان تلاشهای برخی کشورها برای زیر سوال بردن واقعیتهای عینی و رویهای را تحمل و همراهی میکنند.»
«تمی بروس» معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی شد که درِ دیپلماسی با ایران همچنان باز است اما این امر با شروطی همراه خواهد بود.
این نماینده آمریکایی مدعی شد تا زمانی که ایران به اقدامات خود ادامه دهد، آمریکا نمیتواند مذاکرات را از سر بگیرد. وی در ادامه همچنین ادعا کرد که «ترامپ صلح را ترجیح میدهد.»
وی مدعی شد که «ایران قوانین بینالمللی و قطعنامههای این شورا را نقض کرده است» و ادعا کرد که «چنین نقضهایی نباید با موضعگیریهای مبهم یا کارشکنی شورای امنیت مواجه شود.»
«سون لی» معاون نماینده چین در سازمان ملل در این نشست گفت: «حفظ توقف درگیریها حیاتی است. ایران و آمریکا چارچوب تفاهمنامه متعهد شدهاند که به تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر احترام بگذارند و این تعهد باید رعایت شود. تحریمهای ایران باید لغو شود.»
وی ادامه داد: «ضروری است که درک صحیحی از حق و ناحق حفظ شود.... ایران حق دارد انرژی هستهای را برای اهداف صلحآمیز و غیرنظامی توسعه دهد.»
معاون نماینده چین همچنین بر موضع «بیطرفانه و همیشگی» پکن در حلوفصل این مسائل تأکید کرد و افزود: «چین متعهد است در دستیابی به یک راهحل صلحآمیز، نقش سازندهای ایفا کند.»