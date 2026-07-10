به گزارش تابناک، به نوشته اشپیگل، وزارت دفاع آلمان، پارلمان این کشور را از تصمیم خود برای تعطیلی این اردوگاه مطلع کرده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که این پایگاه طی ماه‌های اخیر، در پی افزایش تنش‌های منطقه‌ای پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران بارها با تهدید مواجه شده بود.

اگرچه نیروهای آلمانی مستقیما هدف هیچ حمله‌ای قرار نگرفتند اما نزدیکی آن‌ها به یگان‌های آمریکایی باعث شد نظامیان آلمانی شب‌های زیادی را در پناهگاه‌ها سپری کنند.

«کریستیانه نواک» سخنگوی وزارت دفاع آلمان تایید کرد که این وزارتخانه کمیته‌های مربوطه در پارلمان را در جریان این تصمیم قرار داده است اما به دلیل حفظ امنیت نیروهای مستقر، از ارائه جزئیات بیشتر درباره زمان‌بندی یا سایر ابعاد این خروج خودداری کرد.

وی در یک نشست خبری در برلین گفت: «این روند نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و به هیچ وجه یک خروج شتاب‌زده نخواهد بود.»

نواک افزود که مسیر پیش رو با هماهنگی نزدیک با شرکای آلمان تعیین شده است.

وی گفت: «همان‌طور که می‌دانید، برای هر ماموریتی یک راهبرد خروج وجود دارد و اکنون مسیر پیش‌رو با هماهنگی نزدیک با شرکای ما مشخص شده است.»

آلمان تا پایان سپتامبر بخش عمده نیروهای خود را از اردوگاه نظامی نزدیک فرودگاه اربیل خارج خواهد کرد اما همچنان حضور محدودی در منطقه حفظ خواهد داشت.

نواک گفت گروه کوچکی از مشاوران نظامی برای ادامه حمایت از نیروهای پیشمرگه کرد در منطقه باقی خواهند ماند.