موضع آمریکا درباره ورود اسرائیل به درگیری با ایران
دو منبع اسرائیلی در گفتوگو با شبکه خبری سیانان مدعی شدند که دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا نمیخواهد رژیم صهیونیستی در درگیریهای احتمالی با ایران مشارکت داشته باشد.
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به گزارش تابناک به نقل از سیانان، یکی از این منابع مدعی شد: «نتانیاهو واقعا مایل است به حملات آمریکا بپیوندد اما در حال حاضر آمریکا نمیخواهد اسرائیل درگیر شود.»
شبکه سیانان اعلام کرد که برای دریافت اظهارنظر در اینباره با کاخ سفید تماس گرفته است.
یکی از این منابع اسرائیلی مدعی شد که ارزیابی غالب در اسرائیل این است که دونالد ترامپ تمایلی به بازگشت به یک جنگ تمامعیار ندارد و حداکثر اقدامی که ممکن است حاضر به انجام آن باشد، برقراری دوباره محاصره دریایی است.
این گزارش در واکنش به اظهارات جنگطلبانه نتانیاهو و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم علیه ایران است.
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