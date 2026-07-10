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واژگونی نیسان آبی با یک فوتی و ۶ مصدوم

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی گفت: واژگونی نیسان وانت در جاده ارومیه راژان یک فوتی و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۷۵
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واژگونی نیسان آبی با یک فوتی و ۶ مصدوم

به گزارش تابناک، فرزین رضازاده، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث  آذربایجان غربی، از وقوع یک حادثه رانندگی منجر به فوت در ارومیه خبر داد.

رضازاده در تشریح این حادثه گفت: در ساعت ۰۶:۴۷ صبح جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵، گزارش واژگونی یک دستگاه خودرو نیسان وانت در سه‌راهی راژان به سمت کوه خلیل به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله با دریافت گزارش، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه مجموعاً ۷ نفر دچار حادثه شده بودند که متأسفانه یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد و ۶ مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی ضمن ابراز تأثر از وقوع این حادثه و عرض تسلیت به خانواده متوفی، تأکید کرد: استفاده از خودروهای باری نظیر نیسان وانت برای جابه‌جایی مسافر، به‌ویژه در جاده‌های روستایی و کوهستانی، خطرات بسیار زیادی به همراه دارد و این خودروها فاقد ایمنی لازم برای سرنشینان بوده و در صورت بروز کوچک‌ترین حادثه، احتمال تلفات جانی را به‌شدت افزایش می‌دهند و از مردم عزیز تقاضا داریم برای حفظ جان خود و عزیزانشان، از وسایل نقلیه عمومی ایمن استفاده کنند.

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