اعلام همبستگی کامل مردم یمن با جمهوری اسلامی ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مردم یمن در راهپیمایی و تجمع امروز جمعه در میدان السبعین در صنعا بر حمایت کامل خود از بیانیه نیروهای مسلح یمن تاکید کردند و آن را حقی مشروع و پیروزی برای مظلومیت ملت یمن به شمار آوردند.

در بیانیه این تجمع آمده است: «هرگز تداوم محاصره دشمن سعودی آمریکایی بر فرودگاه‌ها و بنادر جمهوری یمن را نخواهیم پذیرفت و هرگونه تعرض عربستان و نقض حریم هوایی ما با پاسخ قاطعانه مواجه خواهد شد.»

مردم یمن بر همبستگی کامل خود با جمهوری اسلامی ایران و مخالفت با تعرضات آمریکا که به هیچ پیمانی پایبند نیست و به توافقات احترام نمی‌گذارد، تاکید کردند.

در بیانیه تجمع مردم یمن در صنعا، وحدت و انسجام ملت ایران و مشارکت میلیون‌ها نفر در طول یک هفته در بزرگترین تشییع برای رهبر شهید انقلاب، تحسین شده است.

مردم یمن بر تثبیت معادله وحدت ساحات (میادین) و همکاری و هماهنگی کامل با محور جهاد (مقاومت) در فلسطین، لبنان، ایران، عراق و یمن و آمادگی خود برای مقابله با هرگونه تنش تاکید کردند.

آن‌ها بر تداوم آماده باش عمومی در حوزه‌های مختلف و بازگشایی مراکز آموزش و فعالیت‌های دیگر شامل تظاهرات و تجمعات قومی قبیله‌ای تاکید کردند.

در این بیانیه بر ثبات ملت یمن در مسیر آزادی خواهانه با توجه به هویت ایمانی آن‌ها و مسیر قرآنی خود، و پایبندی به مسائل امت و در راس آن قضیه فلسطین تاکید شده است.

مردم یمن از آزادگان در شمال و جنوب یمن خواستار اتحاد و همکاری جدی برای مقابله با اشغالگران تا زمان آزادسازی هر وجب از خاک کشور و بازپس‌گیری منابع آن و تحقق آزادی و استقلال شدند.