ادعای ترامپ: ایران از ما خواست مذاکرات را ادامه دهیم

دونالد ترامپ ضمن تکرار ادعایش مبنی بر پایان آتش‌بس میان ایران و آمریکا از ادامه گفت‌وگوها با ایران خبر داد.

به گزارش تابناک، رئیس جمهور آمریکا عصر جمعه ۱۹ تیر در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: «جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است تا گفت‌وگوها را ادامه دهیم.»

رئیس جمهور آمریکا دامه داد: «ما با این کار موافقت کرده‌ایم، اما ایالات متحده به صراحت و بدون هیچ ابهامی به آن‌ها اعلام کرده است که آتش‌بس به پایان رسیده است!»