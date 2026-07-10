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ادعای ترامپ: ایران از ما خواست مذاکرات را ادامه دهیم

دونالد ترامپ ضمن تکرار ادعایش مبنی بر پایان آتش‌بس میان ایران و آمریکا از ادامه گفت‌وگوها با ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۵۹
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ادعای ترامپ: ایران از ما خواست مذاکرات را ادامه دهیم

به گزارش تابناک، رئیس جمهور آمریکا عصر جمعه ۱۹ تیر در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: «جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است تا گفت‌وگوها را ادامه دهیم.»

رئیس جمهور آمریکا دامه داد: «ما با این کار موافقت کرده‌ایم، اما ایالات متحده به صراحت و بدون هیچ ابهامی به آن‌ها اعلام کرده است که آتش‌بس به پایان رسیده است!»

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