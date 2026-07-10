مقام اول تیم المپیاد ایران در مسابقات جهانی ریاضی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی ریاضی چین (IMSC 2026) که به میزبانی پکن برگزار شد، با کسب ۴ مدال طلا و ۲ مدال نقره، در میان ۴۹ تیم از کشورهای مختلف عنوان قهرمانی و مقام نخست تیمی را بالاتر از تیم‌های لهستان و برزیل به دست آورد.

اعضای تیم ملی ایران آریان زندی، ارشا عزیزالدین،سید امیرحسین طیب،علیرضا شریفی، رادین نیک اقبالی و علی جون‌بخش نجف‌آبادی هستند.

این افراد در المپیاد جهانی ریاضی (IMO 2026) که در شانگهای برگزار خواهد شد، شرکت می‌کنند.