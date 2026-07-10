مقام اول تیم المپیاد ایران در مسابقات جهانی ریاضی
تیم ملی المپیاد ریاضی ایران در چهارمین دوره مسابقات بینالمللی ریاضی چین IMSC 2026 مقام اول را کسب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۵۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تیم ملی المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بینالمللی ریاضی چین (IMSC 2026) که به میزبانی پکن برگزار شد، با کسب ۴ مدال طلا و ۲ مدال نقره، در میان ۴۹ تیم از کشورهای مختلف عنوان قهرمانی و مقام نخست تیمی را بالاتر از تیمهای لهستان و برزیل به دست آورد.
اعضای تیم ملی ایران آریان زندی، ارشا عزیزالدین،سید امیرحسین طیب،علیرضا شریفی، رادین نیک اقبالی و علی جونبخش نجفآبادی هستند.
این افراد در المپیاد جهانی ریاضی (IMO 2026) که در شانگهای برگزار خواهد شد، شرکت میکنند.
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