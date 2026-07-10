همخوانی سرود «آخوندا نمی‌ذارن» توسط چند روحانی که مورد توجه قرار گرفته را می‌بینید و می‌شنوید. در بخشی از این آهنگ آمده: «اینجا ایرانه اینجا طلبه‌ها بیدارن / اینجا ایرانه اینجا آخوندا نمی‌ذارن / اینجا ایرانه اگه بخوای فتنه بسازی / طلبه‌ها جون میدن نمیذارن / اگه کسی عماممو پرتاب کنه بره هوا / میشم فداش، من خاک پاش / خوب آخه من یه آخوندم / اینجا ایرانه اینجا آخوندا چه باحالن /اینجا ایرانه شیخاشم حماسه می‌سازن / اینجا ایرانه زن و زندگی چه آزاده / مرد و میهن ایران چه آباده، اینجا ایرانه» اظهارات روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.