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کد خبر:۱۳۸۳۹۵۴
کد خبر:۱۳۸۳۹۵۴
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نبض خبر

آهنگ «آخوندا نمی‌ذارن»: اگه کسی عماممو پرتاب کنه بره هوا...

همخوانی سرود «آخوندا نمی‌ذارن» توسط چند روحانی که مورد توجه قرار گرفته را می‌بینید و می‌شنوید. در بخشی از این آهنگ آمده: «اینجا ایرانه اینجا طلبه‌ها بیدارن / اینجا ایرانه اینجا آخوندا نمی‌ذارن / اینجا ایرانه اگه بخوای فتنه بسازی / طلبه‌ها جون میدن نمیذارن / اگه کسی عماممو پرتاب کنه بره هوا / میشم فداش، من خاک پاش / خوب آخه من یه آخوندم / اینجا ایرانه اینجا آخوندا چه باحالن /اینجا ایرانه شیخاشم حماسه می‌سازن / اینجا ایرانه زن و زندگی چه آزاده / مرد و میهن ایران چه آباده، اینجا ایرانه» اظهارات روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.
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