موج گرمای کشنده اروپا را فرا گرفت
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک اتحادیه اروپا (C3S) در بولتن ماهانه خود اعلام کرد که ماه گذشته همچنین دومین ماه ژوئن گرم ثبتشده در سطح جهان بود و کره زمین بالاترین دمای سطح آب دریاها را برای ماه ژوئن از زمان آغاز ثبت این دادهها تجربه کرد.
بر اساس این دادهها، میانگین دمای اروپای غربی در ماه گذشته به ۳۰٫۷۴ درجه سانتیگراد (۶۹٫۳ درجه فارنهایت) رسید؛ رقمی که بیش از ۳ درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین دمای ماه ژوئن در دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ است.
کوپرنیک، محدوده اروپای غربی را منطقهای تعریف میکند که از اسپانیا و بریتانیا آغاز شده و تا ایتالیا، آلمان و بخشی از اتریش در شرق امتداد مییابد. اروپای غربی اکنون طی سه ماه متوالی، سه موج گرمای شدید را تجربه کرده است و کشورهایی از جمله اسپانیا و پرتغال نیز در همین هفته با موج گرمای دیگری دستوپنجه نرم میکنند.
سامانتا برگس، مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینیهای میانمدت جوی، گفت: ماه ژوئن ۲۰۲۶ بهروشنی نشان داد که اقلیم تا چه اندازه در حال تغییر عمیق است. نتیجه این تغییر، موجهای گرمایی هرچه شدیدتر، گرم ماندن مداوم اقیانوسها و افزایش خطرات برای مردم، اکوسیستمها و زیرساختها در سراسر اروپا و فراتر از آن است.
مقامهای ملی گزارش دادند که در جریان موج گرمای ماه ژوئن، بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ مورد مرگومیر در فرانسه، بلژیک، اسپانیا و هلند ثبت شده است؛ در حالی که احتمال میرود مجموع این آمار در سایر کشورها حتی بیشتر باشد. این گرمای شدید همچنین موجب تشدید آتشسوزیهای جنگلی در شبهجزیره ایبری و فرانسه شد و شرایط خشکسالی را نیز وخیمتر کرد.
سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده است که انتشار گازهای گلخانهای، که عمدتاً ناشی از سوزاندن زغالسنگ، نفت و گاز است، میانگین دمای کره زمین را نسبت به دوران پیشاصنعتی در قرن نوزدهم حدود ۱٫۴ درجه سانتیگراد افزایش داده است. این افزایش دمای پایه به این معناست که اکنون دما در زمان وقوع موجهای گرمایی میتواند به اوجهای بالاتری برسد.
جوری روگل، دانشمند علوم اقلیم در کالج امپریال لندن، گفت: رابطه میان موجهای گرما و گرمایش جهانی تقریباً به همان اندازه که ممکن است، روشن و مستقیم است: هرچه سیاره گرمتر باشد، موجهای گرمای بیشتری رخ خواهد داد و شدت آنها نیز بیشتر خواهد شد.
سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک همچنین اعلام کرد که در مقیاس جهانی، عوامل دیگری نیز در ثبت رکورد بالاترین دمای سطح آب دریاها در ماه ژوئن نقش داشتهاند؛ از جمله شکلگیری یک الگوی آبوهوایی قدرتمند النینو در اقیانوس آرام.
بر اساس یک مطالعه علمی که پس از این رویداد انجام شد، پدیده النینو نقشی در موج گرمای ماه ژوئن اروپا نداشت، اما تغییرات اقلیمی بهطور آشکار در تشدید دماهای بسیار بالا و شرایط حدی نقش ایفا کرده است.
سوابق دمایی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک از سال ۱۹۴۰ آغاز میشود و این دادهها با سوابق جهانی دما که قدمت آنها به سال ۱۸۵۰ بازمیگردد، تطبیق و راستیآزمایی میشوند.