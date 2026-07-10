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سفر هیئت مذاکره‌کننده قطر به ایران

هیئت مذاکره‌کننده قطری با هدف فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش‌ها بین دو طرف به تهران سفر کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۴۴
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سفر هیئت مذاکره‌کننده قطر به ایران

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که هیئتی از مذاکره‌کنندگان قطری وارد ایران شده‌اند تا با مقام های این کشور دیدار کنند.

بر اساس گزارش رویترز،‌ این سفر با هدف فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش تنش ها بین دو طرف انجام شده است.

یک دیپلمات مطلع هم گفت که مذاکره‌کنندگان قطری با هماهنگی آمریکا به ایران سفر کرده‌اند تا با مقامات ایرانی دیدار کنند؛ اقدامی که با هدف کاهش تنش و فراهم‌سازی شرایط برای ازسرگیری مذاکرات صورت می‌گیرد.

این خبر در حالی است که نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه مصر بر لزوم پایبندی طرفها به مذاکره تأکید کرد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با بدر عبدالعاطی همچنین بر ضرورت اجرای مفاد یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز برای حفظ امنیت منطقه تأکید نمود.

نخست‌وزیر قطر بار دیگر حمایت این کشور را از تلاش‌ها برای کاهش تنش و دستیابی به یک توافق جامع اعلام کرد.

دلایل سفر هیئت قطری به ایران

در این حال، خبرگزاری تسنیم نوشت: با توجه به حضور سید عباس عراقچی در مشهد، به نظر می‌رسد هیئت قطری که در سطح یکی از مشاورین وزیر خارجه این کشور است، به مشهد سفر کرده باشد.

گفته می‌شود هدف اصلی این سفر، تلاش برای تثبیت جایگاه میانجی‌گری قطر، بعد از حوادث روزهای سه شنبه یا پنجشنبه باشد که در جریان آن متعاقب اتهام زنی قطر به ایران در رابطه با یک حادثه ادعایی در تنگه هرمز، ارتش تروریستی آمریکا حملات گسترده‌ای را طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه علیه مجموعه‌ای از اهداف نظامی و غیرنظامی ایران انجام داد.

 

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