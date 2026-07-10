تشییع نمادین رهبر شهید ایران در بحرین
مردم بحرین مراسم تشییع نمادینی را همزمان با مراسم میلیونی وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برگزار کردند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، همزمان با مراسم میلیونی وداع و تشییع پیکر مطهر آیت الله سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، بحرینیها نیز مراسم تشییع نمادینی را برای رهبر شهید امت در برخی مناطق این کشور برگزار کردند.
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