تشییع نمادین رهبر شهید ایران در بحرین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، همزمان با مراسم میلیونی وداع و تشییع پیکر مطهر آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، بحرینی‌ها نیز مراسم تشییع نمادینی را برای رهبر شهید امت در برخی مناطق این کشور برگزار کردند.