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تشییع نمادین رهبر شهید ایران در بحرین

مردم بحرین مراسم تشییع نمادینی را همزمان با مراسم میلیونی وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برگزار کردند.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۳۷
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تشییع نمادین رهبر شهید ایران در بحرین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، همزمان با مراسم میلیونی وداع و تشییع پیکر مطهر آیت الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، بحرینی‌ها نیز مراسم تشییع نمادینی را برای رهبر شهید امت در برخی مناطق این کشور برگزار کردند.

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بحرین رهبرشهید مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه ای مراسم نمادین
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