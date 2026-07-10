دبیر شورای عالی امنیت ملی: حمله به زیرساختها مقابله به مثل خواهد شد
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که رژیم تبهکار صهیونی از پاسخ رزمندگان ایران، در امان نخواهد بود.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به تهدیدات ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در پیامی نوشت: منفورترین چهره جهان بازهم آنچه سزاوار خود بود خطاب به ملت بزرگ و مردم برخاسته و داغدار ایران گفت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ادامه داد: او از درخشش حماسه تاریخی مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عصبانی است.
وی تاکید کرد: همانگونه که قبلاً اعلام کردهایم حمله به زیرساختها مقابله به مثل خواهد شد و رژیم تبهکار صهیونی هم که پشت این شرارتها است از پاسخ رزمندگان، در امان نخواهد بود.
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