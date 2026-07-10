دبیر شورای عالی امنیت ملی: حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به تهدیدات ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در پیامی نوشت: منفورترین چهره جهان بازهم آنچه سزاوار خود بود خطاب به ملت بزرگ و مردم برخاسته و داغدار ایران گفت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ادامه داد: او از درخشش حماسه تاریخی مردم ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عصبانی است.

وی تاکید کرد: همانگونه که قبلاً اعلام کرده‌ایم حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد و رژیم تبهکار صهیونی هم که پشت این شرارت‌ها است از پاسخ رزمندگان، در امان نخواهد بود.