هاآرتص: ارتش لبنان ظرف چند روز در منطقه آزمایشی در جنوب مستقر میشود
به گزارش تابناک؛ این روزنامه عصر پنجشنبه به نقل از یک منبع آمریکایی ناشناس نوشت: «انتظار میرود این گام ارتش لبنان به عنوان بخشی از توافق بین لبنان و اسرائیل در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶ تحت نظارت آمریکا موسوم به توافقنامه چارچوب انجام شود. این توافقنامه قصد دو طرف برای پایان دادن به درگیری بین آنها و رسیدگی به علل ریشهای آن را تصریح میکند.»
در این توافقنامه چارچوب ۱۴ مادهای آمده است که نیروهای مسلح لبنان «به تدریج مسئولیت کامل و مؤثر امنیتی» را در مناطق آزمایشی که ارتش اسرائیل در جنوب از آنها عقبنشینی میکند، بر عهده خواهند گرفت.
هاآرتص اشاره کرد که این گام بخشی از طرحی برای انتقال مسئولیت از ارتش اسرائیل به همتای لبنانی خود در «مناطق آزمایشی» است.
این روزنامه همچنین به نقل از همان منبع آمریکایی نوشت که «در حال حاضر مناطق بیشتری برای گنجاندن در این طرح در حال شناسایی هستند.»
به گفته این منبع، ایالات متحده به زودی تماس با «شرکای بینالمللی» را برای کمک به دولت لبنان در بازگرداندن حاکمیت خود، به ویژه در جنوب لبنان، آغاز خواهد کرد، بدون اینکه جزئیات بیشتری را فاش کند.
ماه گذشته، هاآرتص به نقل از یک منبع اسرائیلی ناشناس نوشت که تلآویو و بیروت «مناطق آزمایشی» را که قرار است در این طرح گنجانده شوند، تعیین خواهند کرد. در آن زمان، این روزنامه گزارش داد که «به گفته منبع اسرائیلی، این امر مستلزم عقبنشینی اسرائیل از خط زرد در برخی مکانها است، اما هنوز مشخص نیست که آیا عقبنشینی ارتش اسرائیل از بوفورت (قلعه شقیف) برنامهریزی شده است یا خیر.»
این روزنامه افزود: «منبع اسرائیلی اشاره کرد که در سایر مکانها، ارتش لبنان مسئولیت مناطقی را که در حال حاضر تحت کنترل اسرائیل نیستند، بر عهده خواهد گرفت و بنابراین نیازی به عقبنشینی نیست.»
روز چهارشنبه، گزارشهای رسانهای حاکی از آن بود که لبنان، عقبنشینی اسرائیل از دو منطقه آزمایشی در جنوب، مطابق با توافقنامه چارچوب امضا شده در واشنگتن، را به عنوان شرط شرکت در دور بعدی مذاکرات که قرار است در رم برگزار شود، تعیین کرده است.
ادامه تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان
این در حالی است که ارتش اشغالگر امروز جمعه به عملیات تخریب گسترده خود در شهر خیام در شهرستان مرجعیون ادامه داد.
در ادامه حملات و تشدید تنشهای نظامی در مناطق مرزی جنوبی، صدای انفجارهای پی در پی شنیده شد که منطقه را لرزاند.
در شهرستان نبطیه، یک پهپاد اسرائیلی یک کامیون را در حال تخلیه زباله در نزدیکی شهرهای شوکین و کفرجال هدف قرار داد که منجر به زخمی شدن دو نفر شد. تنش در این منطقه بالاست.
یک پهپاد اسرائیلی همچنین یک نارنجک صوتی در نزدیکی شهر منصوری در شهرستان صور پرتاب کرد که هیچ گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است.
در همین حال، ارتش اسرائیل به تحرکات و حملات خود به چندین روستا و شهر در جنوب لبنان ادامه میدهد.