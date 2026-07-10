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آخرین وضعیت جاده‌های کشور

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس و ترافیک سنگین در آزادراه کرج–تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۰۹
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آخرین وضعیت جاده‌های کشور

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب و در محدوده ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین است.

 

وی افزود: همچنین در آزادراه کرج–تهران و در محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده و رانندگان باید با صبر و حوصله و رعایت فاصله طولی مناسب تردد کنند.

 

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال روان است.

 

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و شرایط جوی برای تردد مناسب گزارش شده است.

 

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

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سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راهور ناجا وضعیت راه های کشور وضعیت ترافیکی
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