ابوترابی فرد: قدرت امروز جهان اسلام با قبل متقاوت است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد، خطیب موقت نماز جمعه تهران، امروز (جمعه ۱۹ تیر) در خطبه عبادی نماز جمعه این هفته تهران گفت: شما برادران و خواهران گرانقدر، ملت سوگوار در ماتم بزرگ عاشورا و دیدگان اشکبار در وداع با مقتدا و امام شهید خویش را به تقوای الهی دعوت می‌کنم. امیدوارم خداوند همه ما را به آراستگی تقوا در سخن و عمل هدایت کند.

وی در ادامه اظهار کرد: آراستگی به مقام صبر، از عالی‌ترین مراتب کمال انسان و جامعه انسانی است. شناخت حق، ایمان به خدا، آراستگی به عمل صالح گام اول است. گام دوم ایستادگی و صبر در صراط مستقیم است. انسان صابر کسی است که در عالی‌ترین مرتبه استقامت در مقام انجام وظیفه و تکلیف است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه صبر مرتبه‌ای بالاتر از استقامت است گفت: انسان مقاوم، صابر است. صبر جمعی را می‌توان در چند حوزه تعریف کرد؛ نخست اینکه‌ای مردم و‌ای مسلمانان همه باهم صبر کنید. حضور در نماز جمعه صبر جمعی است. این رویداد بزرگ تاریخی و تحول ساز که ملت بزرگ عراق و ملت مقتدر ایران آفریدند، نماد صبر جمعی بود. همه باهم آمدند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجتماع و در کنار هم قرار گرفتن خلق قدرت می‌کند گفت: قدرتی که امروز دنیای اسلام دارد با قدرتی که قبل از حضور جمعی در کنار پیکر مطهر قائد شهید امت داشت، متفاوت است. این قدرت حاصل صبر جمعی است. حوزه دوم صبر جمعی، صبر در برابر دشمن است. یعنی دشمنان شما اهل صبر هستند. می‌بینید آمریکا گستاخ و زیاده خواه است.

ابوترابی فرد در ادامه با تاکید بر اینکه آمریکا قرن‌ها کشور‌های منطقه را تحت استعمار خود درآورده است گفت: برای خارج شدن از یوغ این استعمار و استکبار باید صبر شما در برابر مشکلات بیش از دشمن باشد. اگر در تقابل با دشمن مقاوم بودید، شما پیروز هستید. دفاع مقدس ۱۲ روزه، جنگ اقتدارآفرین رمضان تجسم عینی ایستادگی است. رزمندگان سپاه و ارتش کنار هم و باهم ایستادند. افسران جبهه نبرد در کنار ملت بزرگ ایران قرار گرفتند. همه باهم ایستادند.