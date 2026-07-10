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فرمانده کل ارتش: راه امام شهید انقلاب را با قدرت ادامه می‌دهیم

فرمانده کل ارتش تأکید کرد: راه امام شهید انقلاب با قدرت ادامه یافته و آینده‌ای روشن را برای ایران اسلامی، رقم خواهد زد.
کد خبر: ۱۳۸۳۹۰۱
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فرمانده کل ارتش: راه امام شهید انقلاب را با قدرت ادامه می‌دهیم

امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، ضمن تقدیر از آحاد ملت ایران به واسطه حضور تاریخی و حماسه‌ساز در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این حضور را پیامی روشن برای دشمنان دانست و تاکید کرد که راه امام شهید انقلاب، با قدرت ادامه یافته و آینده‌ای روشن را برای ایران اسلامی، رقم خواهد زد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت سرافراز و داغ‌دیده ایران

در این ایام حزن‌آلود، اما پرشکوه، شما مردم شریف، بار دیگر جلوه‌ای از عظمت، همبستگی و اصالت خویش را در برابر چشمان جهانیان به نمایش گذاشتید. 

حضور موج‌آسا و بی‌کران مردمان ایران عزیز، مسلمانان و آزادگان عالم در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده مکرم ایشان، حماسه‌ای درخشان از پیوند ناگسستنی میان ملت و آرمان‌هایی ترسیم کرد که با خون پاک شهیدان به ویژه امام و قائد شهید انقلاب، رنگ جاودانگی به خود گرفته است.

راه رهبر شهید انقلاب، چشمه‌ساری است که با عزم و اراده این ملت همچنان جاری خواهد ماند؛ راهی استوار بر ستون‌های حق، عدالت و مقاومت، که هیچ توطئه و کید دشمنی، یارای خاموش ساختن فروغ آن را نخواهد داشت. ایران اسلامی، همان‌گونه که تاریخ پرافتخارش گواهی می‌دهد، ققنوس‌وار، از دل آزمون‌های سخت، عزمی راسخ‌تر و گامی استوارتر برای پیمودن مسیر خویش برمی‌گیرد و این بار نیز با تلاشی دوچندان، به آرمان‌های امام شهید انقلاب و تداوم راه عزت، استقلال و ایستادگی رنگ حقیقت خواهد زد.

اینجانب، بر خود فرض می‌دانم که مراتب سپاس و امتنان خویش را به همه اقشار این ملت رشید نثار کنم؛ آنان که از شهر و روستا‌های دور و نزدیک میهن تا مردم فهیم پایتخت، قم، مشهد، آزادگان کشور دوست و همسایه عراق و سایر بلاد اسلامی، با قلبی سرشار از عشق و اندوه، ساعت‌ها در گرمای طاقت‌سوز تابستان به انتظار نشستند تا آخرین وداع را با محبوب خویش به جای آورند و ضمن اعلام انزجار از این جنایت بزرگ تاریخی دشمنان زبون، با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تجدید بیعت کنند. 

این صبوری و شکیبایی، خود سرودی بی‌کلام و پیامی رسا برای تاریخ بود. همچنین، از مسئولان انتظامی، امنیتی، دست‌اندرکاران برگزاری مراسم و بویژه کارکنان غیور و ولایتمدار ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان خدمتگزاران ملت بزرگ ایران که با برپایی زائرشهرها، موکب‌ها، ایستگاه‌های خدماتی و نیز کادر پرتلاش درمان که با تدبیر، درایت و مجاهدتی شبانه‌روزی، برگزاری این آیین بی‌مانند را به شایستگی ممکن ساختند، نهایت قدردانی را دارم. هماهنگی و هم‌افزایی مثال‌زدنی میان نهاد‌های گوناگون، گواهی روشن بر بلوغ و اقتدار این نظام مقدس است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

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فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران سرلشکر حاتمی حضور مردم تشییع پیکر رهبر انقلاب
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