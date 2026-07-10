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سردار وحیدی: خون‌خواهی رهبر شهید قطعی و فراموش‌ناشدنی است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از ملت سرافراز ایران و دست اندرکاران مراسم تشییع رهبر شهید امت تشکر و قدردانی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۹۴
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سردار وحیدی: خون‌خواهی رهبر شهید قطعی و فراموش‌ناشدنی است

به گزارش تابناک؛ سردار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن تقدیر از ملت سرافراز ایران و دست اندرکاران مراسم تشییع رهبر شهید امت (قدس الله نفسه الزکیه) اظهار داشت: تشییع و وداع عاشقانه ده‌ها میلیونی ملت ایران و عراق، رویدادی بی سابقه در تاریخ بود که بار دیگر از حقیقتی درخشان پرده برداشت و اوج عشق میان ولایت و مردم را به رخ جهان کشید. رویدادی که تمایز حکمرانی اسلامی بر منهج امیرالمومنین علیه السلام با سایر مکاتب حکمرانی را بخوبی آشکار ساخت. ولایت فقیه یعنی بعد از ۴۷ سال حکمرانی با اقیانوسی از اشک ملت خود بدرقه شوی.

 

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ﴾

(سوره صف، آیه ۸)

 

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد آری آن جلوه که فانی نشود، نور خداست

 

حماسه عظیم وداع، تشییع و بدرقه باشکوه قائد شهید امت، رستاخیزی از ایمان، قیامی از وفاداری، تجدید عهدی با فرهنگ عاشورا و تجلی اراده ملتی بود که نشان داد خون پاک قائد خویش را نه پایان راه، بلکه سرآغاز فصلی نو از عزت، استقامت و بالندگی جبهه حق می‌داند.

 

حضور خیره‌کننده اقشار مختلف مردم، نه تنها دیدگان جهانیان را از عظمت ولایت‌مداری، بصیرت و استقامت ملت ایران به حیرت و تحسین واداشت، بلکه تجلی استکبارستیزی ملتی بود که در مکتب عاشورا، پرورش یافته است.

 

این حماسه عظیم، پژواک رسای فریاد خونخواهی قائد شهید امت بود؛ فریادی که از اعماق ایمان و غیرت دینی برخاست، هیمنه پوشالی دشمنان اسلام، انقلاب و جبهه مقاومت را به لرزه درآورد و بار دیگر این حقیقت را به اثبات رساند که شهادت، نه پایان راه مجاهدان، بلکه آغاز فصل تازه‌ای از عزت، اقتدار و بالندگی جبهه حق است.

 

تشییع و وداع عاشقانه ده‌ها میلیونی ملت ایران و عراق، رویدادی بی سابقه در تاریخ بود که بار دیگر از حقیقتی درخشان پرده برداشت و اوج عشق میان ولایت و مردم را به رخ جهان کشید. رویدادی که تمایز حکمرانی اسلامی بر منهج امیرالمومنین علیه السلام با سایر مکاتب حکمرانی را بخوبی آشکار ساخت. ولایت فقیه یعنی بعد از ۴۷ سال حکمرانی با اقیانوسی از اشک ملت خود بدرقه شوی. ولایت فقیه یعنی بعد از ۴۷ سال حکمرانی یک متر زمین از کشور پهناور خود مالک نباشی و در عوض مالک میلیارد‌ها دل‌های مردم شوی و در این رویداد بزرگ معارفی شگرف نهفته که تا سال‌ها باید توسط اندیشمندان استخراج شود و روشنگر راه باشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نهایت سپاس و امتنان، مراتب قدردانی و تعظیم خویش را به پیشگاه ملت بزرگ، بصیر، مقاوم و همیشه در صحنه ایران اسلامی مقامات، مسئولان و دست اندرکارانی که با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هوشمندانه، حسن تدبیر، روحیه جهادی و تلاش‌های شبانه‌روزی، زمینه برگزاری باشکوه، منظم، امن و عزتمندانه مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید امت را فراهم ساختند، صمیمانه اعلام می‌نماید.

 

ملتی که با حضوری دشمن‌شکن، پیام وحدت، عزت، استقامت و وفاداری خود به آرمان‌های اسلامی، انقلابی و خون مطهر شهیدان را به گوش جهانیان رساند و نشان داد که هیچ تهدید، جنایت و توطئه‌ای، اراده این ملت‌ها را در دفاع از اسلام، ایران و جبهه مقاومت متزلزل نخواهد ساخت. بی‌تردید، این خدمت بزرگ، در شمار ذخایر ارزشمند مجاهدت در راه خدا و خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی ثبت خواهد شد.

 

همچنین مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از مقامات، مسئولان و ملت برادر، مؤمن، مجاهد و وفادار عراق که با حضوری گسترده، پرشور، حماسی و تاریخی در آیین‌های تشییع قائد شهید امت در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی، بار دیگر پیوند ناگسستنی دو ملت مسلمان ایران و عراق و وحدت جبهه مقاومت را در برابر چشم جهانیان به تصویر کشیدند، ابراز می‌دارم.

 

این حضور باشکوه، تجدید میثاقی دوباره با راه امام شهید مجاهد، اعلام وفاداری با آرمان‌های امت اسلامی و تجلی وحدت امتی بود که سال‌هاست در کنار یکدیگر، صادقانه و برادرانه تحت لوای پرچم سرخ حسینی در مقابل جبهه کفر و استکبار، چون کوه، محکم و استوار ایستاده‌اند. خون مطهر قائد شهید امت، به چشمه‌ای جوشان از بیداری، عزت، اقتدار و همبستگی امت اسلامی تبدیل گردید و اراده ملت‌های آزاده را برای استمرار این راه نورانی، استوارتر و دشمنان را به آینده‌ای سرشار از شکست، انزوا و پشیمانی نزدیک‌تر خواهد ساخت.

 

سران جنایتکار آمریکا و همه دشمنان انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت باید بدانند که با ترور ناجوانمردانه این رهبر الهی، هرگز نخواهند توانست نور الهی را خاموش، اراده ملت‌های مؤمن را سست و پرچم مقاومت را بر زمین افکنند. خون پاک قائد شهید امت، عهدی جاودانه بر دوش همه آزادگان جهان نهاده است و خونخواهی شهیدان و مجازات عاملان، آمران و حامیان این جنایت، مطالبه‌ای قطعی، مشروع و فراموش‌ناشدنی خواهد ماند. این مطالبه، تا تحقق کامل عدالت و پاسخ درخور به جنایتکاران بویژه ارتش کودک کش آمریکا، از حافظه تاریخی امت اسلامی و جبهه مقاومت زدوده نخواهد شد.

 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه با سایر نیرو‌های مسلح قهرمان و رزمندگان جبهه مقاومت، با اتکال به خداوند متعال، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدّ ظله العالی)، در کنار ملت بزرگ و مبعوث شده ایران و همه مجاهدان جبهه مقاومت، با اقتدار، آمادگی، هوشیاری و عزمی راسخ، راه پر افتخار قائد شهید امت را ادامه خواهد داد.

بی‌تردید، خون پاک رهبر عزیز، سرمایه‌ای جاودانه برای بیداری ملت‌ها و استمرار مسیر عزت، استقلال و آزادگی است. راهی که با نثار خون پاک شهیدان روشن شده است و با ایمان ملت‌های آزاده و پایبندی به آرمان‌های الهی ادامه خواهد یافت و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود این مسیر را متوقف سازد. آینده از آنِ جبهه حق است و وعده الهی درباره نصرت مؤمنان و شکست مستکبران، حقیقتی تخلف‌ناپذیر است.

 

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَی أَمْرِهِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ﴾

 

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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