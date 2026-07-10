چای ژاپن تحت سیستم حفاظتی ثبت شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از ثبت، محصولات میتوانند با علامت GI فروخته شوند و دولت با برچسبگذاریهای نادرست و سایر تخلفات برخورد خواهد کرد.
سیستم حفاظتی برای چای ژاپنی به طور گسترده برای تمام چایهای سبزی که در داخل کشور کشت و فرآوری میشوند، اعمال میشود. برای GI که معمولا از نامهای تجاری مرتبط با مناطق خاص محافظت میکند، غیرمعمول است که یک منطقه تولید خاص را مشخص نکند.
طبق اعلام وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات ژاپن، در بحبوحه محبوبیت روزافزون بینالمللی چای سبز، این ابتکار با هدف برجسته کردن تفاوتهای بین چای ژاپنی و محصولات تقلیدی خارجی برای افزایش ارزش آن انجام میشود.
درخواست ثبت نشان تجاری (GI) برای چای ژاپنی توسط انجمن ثبت شده منافع عمومی مرکز چای ژاپن مستقر در توکیو در اکتبر ۲۰۲۵، در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد استفاده غیرمجاز از این برند به عنوان محصولات تقلیدی در خارج از کشور، ثبت شد.
نوریکازو سوزوکی، وزیر کشاورزی، در یک کنفرانس خبری در ۱۰ ژوئیه گفت: انتظار دارد این ثبت «به ارتقای قدرت برند چای ژاپنی به طور کلی کمک کند، اقدامات علیه محصولات تقلیدی را تقویت کند و صادرات قوی ما را بیشتر تقویت کند».
علاوه بر چای ژاپنی، ثبتهای جدید شامل «مارماهی ژاپنی دریاچه هاماناکو» از استان شیزوئوکا در مرکز ژاپن و «ریشه نیلوفر آبی کاگا» از استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن میشود.
سیستم حفاظت از GI ژاپن برای محصولات کشاورزی و شیلات در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. پس از آخرین موارد اضافه شده، تعداد کل محصولات ثبت شده به ۱۷۰ رسیده است.
محصولات چای خاصی که قبلا تحت پوشش سیستم GI قرار گرفتهاند، شامل «چای سبز بخارپز کیکوگاوا» از استان شیزوئوکا و «یامه گیوکورو سنتی و اصیل» از استان فوکوئوکا هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری کیودو، سیستمهای مشابهی در بیش از ۱۰۰ کشور معرفی شدهاند. ژاپن با اتحادیه اروپا و انگلیس توافقنامههای حفاظت متقابل دارد که تضمین میکند محصولات دارای GI در کشورهای شریک محافظت میشوند و اعتبار آنها را در بازارهای خارج از کشور افزایش میدهد.