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جزئیات پیام مهم فرمانده کل ارتش

سرلشکر در پیامی نوشت: راه رهبر شهید انقلاب، چشمه‌ساری است که با عزم و اراده این ملت همچنان جاری خواهد ماند؛ راهی استوار بر ستون‌های حق، عدالت و مقاومت، که هیچ توطئه و کید دشمنی، یارای خاموش ساختن فروغ آن را نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۸۸
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فرمانده کل ارتش یک پیام صادر کرد + جزئیات

به گزارش تابناک، سرلشکر حاتمی در پیامی ضمن قدردانی از حضور تاریخی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، گفت: این حضور حماسه‌ای درخشان از پیوند ناگسستنی میان ملت و آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیامی روشن برای دشمنان بود.

 متن کامل پیام فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت سرافراز و داغ‌دیده ایران

در این ایام حزن‌آلود اما پرشکوه، شما مردم شریف، بار دیگر جلوه‌ای از عظمت، همبستگی و اصالت خویش را در برابر چشمان جهانیان به نمایش گذاشتید. حضور موج‌آسا و بی‌کران مردمان ایران عزیز، مسلمانان و آزادگان عالم در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده مکرم ایشان، حماسه‌ای درخشان از پیوند ناگسستنی میان ملت و آرمان‌هایی ترسیم کرد که با خون پاک شهیدان به ویژه امام و قائد شهید انقلاب، رنگ جاودانگی به خود گرفته است.

راه رهبر شهید انقلاب، چشمه‌ساری است که با عزم و اراده این ملت همچنان جاری خواهد ماند؛ راهی استوار بر ستون‌های حق، عدالت و مقاومت، که هیچ توطئه و کید دشمنی، یارای خاموش ساختن فروغ آن را نخواهد داشت. ایران اسلامی، همان‌گونه که تاریخ پرافتخارش گواهی می‌دهد، ققنوس‌وار، از دل آزمون های سخت، عزمی راسخ‌تر و گامی استوارتر برای پیمودن مسیر خویش برمی‌گیرد و این بار نیز با تلاشی دوچندان، به آرمان‌های امام شهید انقلاب و تداوم راه عزت، استقلال و ایستادگی رنگ حقیقت خواهد زد.

اینجانب، بر خود فرض می‌دانم که مراتب سپاس و امتنان خویش را به همه اقشار این ملت رشید نثار کنم؛ آنان که از شهر و روستاهای دور و نزدیک میهن تا مردم فهیم پایتخت، قم، مشهد، آزادگان کشور دوست و همسایه عراق و سایر بلاد اسلامی، با قلبی سرشار از عشق و اندوه، ساعت‌ها در گرمای طاقت‌سوز تابستان به انتظار نشستند تا آخرین وداع را با محبوب خویش به جای آورند و ضمن اعلام انزجار از این جنایت بزرگ تاریخی دشمنان زبون، با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، تجدید بیعت کنند. این صبوری و شکیبایی، خود سرودی بی‌کلام و پیامی رسا برای تاریخ بود. همچنین، از مسئولان انتظامی، امنیتی، دست‌اندرکاران برگزاری مراسم و بویژه کارکنان غیور و ولایتمدار ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان خدمتگزاران ملت بزرگ ایران که با برپایی زائرشهرها، موکب‌ها، ایستگاه‌های خدماتی و نیز کادر پرتلاش درمان که با تدبیر، درایت و مجاهدتی شبانه‌روزی، برگزاری این آیین بی‌مانند را به شایستگی ممکن ساختند، نهایت قدردانی را دارم. هماهنگی و هم‌افزایی مثال‌زدنی میان نهادهای گوناگون، گواهی روشن بر بلوغ و اقتدار این نظام مقدس است.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی

 
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