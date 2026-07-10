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پایان حضور ۱۴ ساله عالیشاه در پرسپولیس

مهدی تارتار در روزهای اول حضورش ۵ بازیکن پرسپولیس از این تیم را حذف کرد .
کد خبر: ۱۳۸۳۸۷۶
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پایان حضور ۱۴ ساله عالیشاه در پرسپولیس

به گزارش تابناک، طبق اعلام سابت ترانسفر مارکت،  امید عالیشاه، مرتضی پورعلی گنجی، میلاد سرلک، سروش رفیعی و  ابوالفضل بابایی از سرخپوشان پایتخت جدا شدند و راهی تیم‌های دیگر می‌شوند.  

عالیشاه کاپیتان پرسپولیس بعد از ۱۴ سال حضور در این تیم در لیست مازاد مهدی تارتار قرار گرفت و از سرخپوشان پایتخت جدا می‌شود. این بازیکن با پرسپولیس قرارداد دارد و باشگاه در حال مذاکره برای فسخ قرارداد یا فروش این بازیکن به تیم دیگری است.  

همچنین میلاد سرلک و مرتضی پور علی گنجی هم به ترتیب با ۶ و ۴ سال سابقه در پرسپولیس از این تیم جدا شدند. البته این ۲ بازیکن هم همانند عالیشاه با پرسپولیس قرارداد دارند و سرخپوشان باید برای فسخ قرارداد با آنها مذاکره  توافق  کند.  دیشب خبر رسید که میلاد سرلک قرار است با فولاد خوزستان بازی کند. 

سروش رفیعی هم با شروع جنگ تحمیلی به کانادا سفر کرده بود، تا الان به ایران برنگشته است و شنیده می‌شود این بازیکن هم جایی در لیست سرخپوشان در فصل آینده را ندارد و او هم از سرخپوشان پایتخت جدا شده است.  

در این میان  میلاد محمدی هم قراردادش با پرسپولیس به پایان رسیده و مشخص نیست که وضعیتش به چه شکلی پیش خواهد رفت. 

ورزش ۳ از انتظار تارتار برای بازگشت ۵ ملی پوش تیم پرسپولیس  و دو بازیکن خارجی شرکت کننده در جام جهانی  گزارش داده است.  تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تمرینات خود را آغاز کرده که بازیکنان ملی‌پوش این تیم در جلسات تمرینی حضور ندارند و همچنان در مرخصی بعد از جام جهانی به سر می‌برند تا تارتار فعلا تیم تکمیل شده را در اختیار نداشته باشد. 

پیام نیازمند، حسین کنعانی، میلاد محمدی و علی علیپور چهار غایب ایرانی تمرین هستند که مرخصی جام جهانی دارند. البته امیرحسین محمودی هم از این مرخصی برخوردار است اما او خود را زودتر به تارتار معرفی کرده تا از اولین جلسه در تمرین پرسپولیس شرکت کند.  پوریا شهرابادی هم یک روز بعد از قرارداد با پرسپولیس راهی تیم امید شد تا در اردوی ترکیه شرکت کند که البته برگزاری این اردو همزمان با تایم پیش فصل باشگاهی و خارج از فیفادی در نوع خود عجیب است.

همچنین ایگور سرگیف و اوستون اورونوف هم دو بازیکن ازبکستانی هستند که فعلا در تمرین پرسپولیس شرکت نکرده‌اند و پس از جام جهانی در استراحت به سر می‌برند. هر دو بازیکن تحت قرارداد پرسپولیس هستند. 

 

به نظر می‌رسد مرخصی بازیکنان ملی پرسپولیس شنبه به پایان خواهد رسید و آنها باید خود را به مهدی تارتار معرفی کنند و در تمرین حضور یابند. 

 

 

 

 

 

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