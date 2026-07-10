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کد خبر: ۱۳۸۳۸۶۷
بازدید: ۳۰۰۲

عکس: فرانسه ۲ - مراکش ۰؛ صعود مقتدرانه شاگردان دیدیه دشان

تیم ملی فرانسه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی ۲ بر صفر برابر مراکش، به عنوان نخستین تیم راهی نیمه‌نهایی شد. گل‌های شاگردان فرانسه را کیلیان امباپه در دقیقه ۶۰ و عثمان دمبله در دقیقه ۶۶ به ثمر رساندند تا خروس‌ها ۲۳ تیر در دالاس به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک بروند.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی فوتبال فرانسه‌ مراکش
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.