عکس: فرانسه ۲ - مراکش ۰؛ صعود مقتدرانه شاگردان دیدیه دشان

تیم ملی فرانسه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با پیروزی ۲ بر صفر برابر مراکش، به عنوان نخستین تیم راهی نیمه‌نهایی شد. گل‌های شاگردان فرانسه را کیلیان امباپه در دقیقه ۶۰ و عثمان دمبله در دقیقه ۶۶ به ثمر رساندند تا خروس‌ها ۲۳ تیر در دالاس به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک بروند.