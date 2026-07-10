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ادعای جدید سنتکام درباره تنگه هرمز

سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه‌ای گفت ادعاهای رسانه‌های ایرانی مبنی بر اینکه عبور از تنگه هرمز فقط از طریق مسیرهای تعیین‌شده توسط تهران مجاز است، نادرست است.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۵۹
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ادعای جدید سنتکام درباره تنگه هرمز


به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه‌ای گفت ادعاهای رسانه‌های ایرانی مبنی بر اینکه عبور از تنگه هرمز فقط از طریق مسیرهای تعیین‌شده توسط تهران مجاز است، نادرست است.

آمریکا در هفته‌های گذشته مسیر جدیدی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشنهاد داده است.

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