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قالیباف، اژهای و سیدحسن خمینی در تشییع رهبر شهید
قالیباف، اژهای و سیدحسن خمینی با حضور در حرم مطهر رضوی در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب حضور یافتند.
کد خبر:
۱۳۸۳۸۵۶
تاریخ انتشار:
۱۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۷
10 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۳۸۵۶
|
۱۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۷
10 July 2026
|
8244
بازدید
8244
بازدید
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برچسب ها
تشییع
رهبرشهید
قالیباف
اژه ای
سیدحسن خمینی
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