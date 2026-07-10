قالیباف، اژه‌ای و سیدحسن خمینی در تشییع رهبر شهید

قالیباف، اژه‌ای و سیدحسن خمینی با حضور در حرم مطهر رضوی در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب حضور یافتند.