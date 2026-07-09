دو انفجار در پایگاه نیروی دریایی کنارک
فرماندار کنارک: منطقه نظامی نیروی دریایی در دو مرحله هدف حمله دشمن قرار گرفت
کد خبر: ۱۳۸۳۸۵۱| |
4112 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدیونس حقانی، فرماندار کنارک در جنوب سیستان وبلوچستان از وقوع دو انفجار در منطقه نظامی نیروی دریایی این شهرستان خبر داد و گفت: این منطقه شامگاه پنجشنبه در دو مرحله هدف حمله جنگندههای دشمن قرار گرفت.
وی افزود: دستگاههای مسئول، نیروهای امدادی و نیروهای امنیتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در دستور کار قرار دارد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱