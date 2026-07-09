دو انفجار در پایگاه نیروی دریایی کنارک

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدیونس حقانی، فرماندار کنارک در جنوب سیستان وبلوچستان از وقوع دو انفجار در منطقه نظامی نیروی دریایی این شهرستان خبر داد و گفت: این منطقه شامگاه پنجشنبه در دو مرحله هدف حمله جنگنده‌های دشمن قرار گرفت.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول، نیرو‌های امدادی و نیرو‌های امنیتی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در دستور کار قرار دارد.