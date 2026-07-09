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کد خبر:۱۳۸۳۸۴۹
کد خبر:۱۳۸۳۸۴۹
1143 بازدید
نبض خبر

آتش گرفتن اف 16 با فرود اضطراری

تصاویر آتش گرفتن یک فروند اف-16 نیروی هوایی یونان پس از فرود اضطراری را می‌بینید.
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