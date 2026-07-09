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رکورد ۴۳ میلیونی وداع با رهبر شهید در جهان ثبت شد

منابع رسمی جمعیت حدود ۴۱ تا ۴۳ میلیون نفر را برای مجموع شرکت‌کنندگان تأیید می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۳۸
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5100 بازدید
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رکورد ۴۳ میلیونی وداع با رهبر شهید در جهان ثبت شد

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، در یک بازه ۶ روزه و در ۵ شهر تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شد که با حضور حماسی و کم‌نظیر مردم، به بزرگترین رویداد تشییعی در تاریخ جهان تبدیل شد. این مراسم در تهران سه روز (دو روز وداع در مصلای بزرگ تهران و یک روز تشییع اصلی) و در قم، نجف_کربلا و مشهد هر کدام یک روز ادامه داشت که با احتساب تکرار حضور افراد در شهر‌های مختلف، جمعیتی کم‌سابقه را گرد هم آورد.

منابع رسمی جمعیت حدود ۴۱ تا ۴۳ میلیون نفر را برای مجموع شرکت‌کنندگان تأیید می‌کنند. این عدد از تلفیق چند منبع میدانی و رسمی به دست آمده است: میزان آمار تردد با وسایل حمل و نقل عمومی به محل مراسم، تعداد گوشی‌های تلفن همراه فعال در مصلی و خیابان محل تشییع، میانگین حضور هر نفر به مدت دو ساعت و نیم در ساعات برگزاری مراسم، محاسبه حجم جمعیت در مسیر راهپیمایی تهران، مساحت فاصله مسجد جمکران تا حرم مطهر در قم و همچنین مسافت مسیر فرودگاه تا حرم رضوی در مشهد که همگی به عنوان پایه‌های پشتیبان آماری در محاسبه لحاظ شده است. علاوه بر این، آمار رسمی مقامات عراقی از طرف دفتر نخست‌وزیری نیز حضور حدود ۱۰ میلیون نفر را در مراسم تشییع در نجف و کربلا تأیید کرده که این داده نیز به عنوان یکی از ارکان مستقل محاسبه، محسوب شده است.

بر اساس این داده‌های ترکیبی و میدانی، مراجع ذیربط تأکید کرده‌اند که حتی با محافظه‌کارانه‌ترین تخمین، این مراسم از تمامی نمونه‌های مشابه در قرن اخیر پیشی گرفته و به‌طور قطع و یقین، بزرگترین مراسم تشییع در طول تاریخ محسوب می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
New Zealand
|
۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
8
19
پاسخ
ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
16
12
پاسخ
چند برابر این تعداد دلهایی بود در جهان که بیاد ایشون بودن و دوست داشتن تو مراسم باشن .
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