به گزارش تابناک؛ سفارت ایران در ترکیه، در واکنش به بیانیه پایانی نشست سران ناتو در آنکارا، اتهامات مطرح‌شده درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز را بی‌اساس، سیاسی و مردود دانست.

در این بیانیه تأکید شده است که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز بوده و ایران به‌عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، بارها اعلام کرده سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد.

سفارت ایران با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در تأمین امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، تأکید کرد منشأ اصلی ناامنی منطقه، مداخلات نظامی و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده آمریکا و دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای است.

در ادامه بیانیه آمده است: آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز نظامی، دیپلماسی را هدف قرار دادند و ناتو که از این اقدامات حمایت کرده، صلاحیت اظهارنظر درباره صلح و امنیت منطقه را ندارد.