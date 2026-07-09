قدردانی پزشکیان از میزبانی دولت و ملت عراق
رئیسجمهور در پیامی خطاب به ملت بزرگ ایران، ملتهای اسلامی و آزادگان جهان، از حضور باشکوه و میلیونی مردم در آیینهای وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد
کد خبر: ۱۳۸۳۸۲۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیسجمهور در پیامی خطاب به ملت بزرگ ایران، ملتهای اسلامی و آزادگان جهان، از حضور باشکوه و میلیونی مردم در آیینهای وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد و این حضور تاریخی را جلوهای ماندگار از وفاداری ملت ایران، همبستگی ملی، وحدت امت اسلامی و تجدید میثاق با آرمانهای عزت، استقلال، عدالت و پیشرفت کشور دانست.
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