قدردانی پزشکیان از میزبانی دولت و ملت عراق

رئیس‌جمهور در پیامی خطاب به ملت بزرگ ایران، ملت‌های اسلامی و آزادگان جهان، از حضور باشکوه و میلیونی مردم در آیین‌های وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رئیس‌جمهور در پیامی خطاب به ملت بزرگ ایران، ملت‌های اسلامی و آزادگان جهان، از حضور باشکوه و میلیونی مردم در آیین‌های وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد و این حضور تاریخی را جلوه‌ای ماندگار از وفاداری ملت ایران، همبستگی ملی، وحدت امت اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های عزت، استقلال، عدالت و پیشرفت کشور دانست.