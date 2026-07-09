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قالیباف: احترام عراق به امام شهید خار چشم دشمنان شد

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با قدردانی از حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را پیامی روشن در حمایت از مسیر مقاومت و مطالبه خونخواهی شهید دانست و از مراجع، دولت، نیروهای امنیتی و ملت عراق به‌طور ویژه تقدیر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۲۱
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قالیباف: احترام عراق به امام شهید خار چشم دشمنان شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با شبکه «العهد» عراق حضور گسترده و میلیونی مردم این کشور در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای را اعلام حمایت از سیره و راه این مجاهد بزرگ و مطالبه خونخواهی وی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب هیچ تلاشی را در دفاع از مستضعفان و مقابله با سلطه استکبار جهانی فروگذار نکرد، گفت: میلیون‌ها عزادار، پیکر این شهید را در جوار حرم‌های مطهر اهل‌بیت (ع) تشییع کردند و پیام روشن این مراسم، تداوم راه او و شکست‌ناپذیری جبهه مقاومت بود.

قالیباف همچنین خطاب به مسلمانان و مسیحیان، عرب‌ها، کرد‌ها و ترکمان‌ها، اظهار کرد: احترام بی‌نظیر شما به امام شهید، به‌روشنی آشکار شد و به خاری در چشم دشمنان آزادی و اسلام تبدیل گشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که اراده ملت‌ها با ترور و تهدید تضعیف نخواهد شد.

وی در ادامه از مراجع عظام تقلید، علمای دین، آستان‌های مقدس نجف و کربلا، عشایر عراق، دولت عراق، پارلمان این کشور، به‌ویژه نخست‌وزیر، استانداران و اعضای کمیته برگزاری مراسم تشییع قدردانی کرد.

قالیباف همچنین از نیرو‌های امنیتی عراق شامل ارتش، پلیس و رزمندگان الحشد الشعبی به‌دلیل نقش‌آفرینی در برگزاری این مراسم باشکوه تشکر کرد و در پایان، از مردم عراق که به گفته وی «تلاش‌های بزرگی برای برگزاری این تشییع تاریخی انجام دادند» قدردانی و برای ملت عراق عزت، ثبات و سربلندی آرزو کرد.

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