سال ۱۳۸۵، قیمت سکه بهار آزادی چقدر بود؟
سال ۱۳۸۵، سکه بهار آزادی ۱۷۲ هزار تومان بود.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۲۰| |
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به گزارش تابناک؛ سال ۱۳۸۵، سکه بهار آزادی ۱۷۲ هزار تومان بود.
گزارش خطا
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من یکی از اصحاب کهف هستم. وقتی ما بعد از 300 سال از خواب بیدار شدیم خداییش قیمت ها خیلی خیلی کمتر از این بیست سال افزایش پیدا کرده بود.
حداقل حقوق اداره کار سال 1385 چقدر بوده ؟
امروز چقدره نسبت به طلا و دلار البته باید نورم 20 سالهی دلار رو هم در نظر داشت دلار ارزش اش نسبت به 20 سال پیش تغییر کرده است
امروز چقدره نسبت به طلا و دلار البته باید نورم 20 سالهی دلار رو هم در نظر داشت دلار ارزش اش نسبت به 20 سال پیش تغییر کرده است
زمان خاتمی تا سال 84 سکه 50 تا 60 هزار تومان بود، یه سال از دوران سلطان محمود گذشت شد 172 هزار تومان، بعد یه عده میگن مموتی خییییلی خوب بود.