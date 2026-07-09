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سال ۱۳۸۵، قیمت سکه بهار آزادی چقدر بود؟

سال ۱۳۸۵، سکه بهار آزادی ۱۷۲ هزار تومان بود.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۲۰
| |
85743 بازدید
|
۲۶
سال ۱۳۸۵، قیمت سکه بهار آزادی چقدر بود؟

به گزارش تابناک؛ سال ۱۳۸۵، سکه بهار آزادی ۱۷۲ هزار تومان بود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۷۳
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
France
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
3
27
پاسخ
ممنون گفتی
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
6
51
پاسخ
من یکی از اصحاب کهف هستم. وقتی ما بعد از 300 سال از خواب بیدار شدیم خداییش قیمت ها خیلی خیلی کمتر از این بیست سال افزایش پیدا کرده بود.
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
5
29
پاسخ
راستی چرا ؟
سئوال ساده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
3
25
پاسخ
حداقل حقوق اداره کار سال 1385 چقدر بوده ؟
امروز چقدره نسبت به طلا و دلار البته باید نورم 20 سالهی دلار رو هم در نظر داشت دلار ارزش اش نسبت به 20 سال پیش تغییر کرده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
9
58
پاسخ
زمان خاتمی تا سال 84 سکه 50 تا 60 هزار تومان بود، یه سال از دوران سلطان محمود گذشت شد 172 هزار تومان، بعد یه عده میگن مموتی خییییلی خوب بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
43
پاسخ
کارنامه اقتصادی ، ۲۰سال ۱۰۰۰برابر، مردود خرداد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
1
34
پاسخ
این رقم ها الان یه شوخی به حساب میاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
23
پاسخ
حقوق متوسط ی نفر چند بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
36
پاسخ
اصحاب کهف شدیم تو 20سال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
1
62
پاسخ
دست و پنجه همه مسئولان درد نکنه. سال ۸۸ هم شب عید ربع سکه ۶۸۰۰۰ تومن بود که من ۱۲ تا خریدم نفری ۳ تا به چند نفر عیدی دادم. یعنی خیلی راحت میشد سکه عیدی داد. الان اسم طلا میاد تن ادم می لرزه.
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