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محل دفن پیکر رهبر شهید اعلام شد

پیکر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم امام رضا دفن خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۱۵
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53969 بازدید
محل دفن پیکر رهبر شهید اعلام شد



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد در مجلس اعلام کرد: هم زمان که مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در خیابان‌های مشهد در حال انجام است، صحن‌های حرم امام رضا(ع) پر و ظرفیت آن تکمیل شده است و مسئولان آستان قدس از مردم خواهش کردند دیگر به سمت حرم نیایند تا مراسم بدون مشکل و با کم‌ترین تغییر در زمان‌بندی اعلام شده انجام شود.

قرار است پیکرها بخشی از مسیر را با مشایعت مردم طی کنند و از یک جایی به بعد با بالگرد به حرم مطهر رضوی منتقل شوند که هنوز این اتفاق نیفتاده است. 

پس از انتقال پیکرها به حرم هم قرار است در صحن پیامبر اعظم(ص)، به امامت آیت‌الله نوری همدانی بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان نماز خوانده و با حضور خانواده امام شهید انقلاب در محل دارالذکر حرم مطهر مراسم تدفین امام شهید انقلاب برگزار خواهد شد.

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