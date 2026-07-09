بیش از ۱۰ میلیون نفر در تشییع رهبر شهید در عراق

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «احسان یاسین العوادی» رئیس کمیته عالی تشییع رهبر شهید انقلاب و رئیس دفتر نخست‌وزیر عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد از نخستین ساعات پس از ابلاغ مأموریت، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای مدیریت این مراسم انجام شد و جلسات متعددی با نهاد‌های ذی‌ربط در جمهوری اسلامی ایران، دولت‌های محلی، عتبات مقدس، فرماندهی عملیات مشترک، دستگاه‌های امنیتی و خدماتی و سایر نهاد‌های پشتیبان برگزار شد.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وی افزود این هماهنگی‌ها به تدوین یک طرح جامع منجر شد که تشکیل کمیته‌های تخصصی، طراحی سناریو‌های مختلف برای مدیریت جمعیت، ساماندهی مسیر‌های حرکت تشییع‌کنندگان، تأمین امنیت، ارائه خدمات و اعلام آماده‌باش کامل همه دستگاه‌ها را در بر می‌گرفت. همچنین موکب‌های حسینی و هزاران داوطلب نیز در اجرای این طرح مشارکت داشتند.

العوادی با اشاره به اینکه آمار‌های اولیه از حضور بیش از ۱۰ میلیون نفر حکایت دارد، تأکید کرد که مراسم با نظم و روانی کامل برگزار شد و به لطف هماهنگی میان نهاد‌های مختلف، همکاری مردم و اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، هیچ حادثه یا رخداد امنیتی قابل توجهی ثبت نشد.

رئیس کمیته عالی تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق در پایان از تمامی نهاد‌های رسمی، عتبات مقدس، نیرو‌های امنیتی و نظامی به‌ویژه سازمان الحشد الشعبی، کادر‌های درمانی و خدماتی، موکب‌های حسینی، داوطلبان و عموم مردم عراق به‌دلیل نقش‌آفرینی در برگزاری موفق این مراسم قدردانی کرد.