صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شهادت و مجروح شدن ۱۸ صیاد در سیریک

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: در حملات تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا به اسکله تجاری و صیادی سیریک ۳ تن شهید و ۱۵ تن دیگر مجروح شدند.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۹۴
| |
2030 بازدید

شهادت و مجروح شدن ۱۸ صیاد در سیریک

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «احمد نفیسی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به حمله اخیر دشمن به اسکله تجاری-صیادی شهرستان سیریک افزود: از ۱۵ تن مجروح شده در حملات به اسکله صیادی و تجاری سیریک ۷ تن بصورت سرپایی درمان و ۸ تن نیز در بیمارستان میناب بستری هستند.

وی افزود: تأسیسات اسکله شهرستان سیریک کاملاً غیرنظامی است و هیچ گونه فعالیت نظامی در آنجا صورت نمی‌گیرد. قایق‌های مورد اصابت قرار گرفته تنها وسیله امرار معاش و درآمد صیادان سیریک بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران به واسطه تاریخ کهن، حضور مردم در صحنه و استقلال راهبردی خود، هرگز تن به خواسته‌های زورگویانه آمریکا، ترامپ و نتانیاهو جنایکار را نخواهد داد.

وی، عزت مداری را خط قرمز نظام خواند و افزود: ملت ایران، نظام، رزمندگان و همه کسانی که خود را ایرانی می‌دانند، فارغ از هر جناح و سلیقه‌ای، بر حفظ یکپارچگی سرزمینی و امنیت ملی پافشاری می‌کنند و این اصول به هیچ وجه قابل مذاکره و معامله نیست.

نفیسی همچنین گفت: امضای تفاهم‌نامه‌های اخیر توسط آمریکا از سر ناچاری و به دلیل عدم توانایی در راه‌حل نظامی است و این تحرکات تروریستی نه تنها مشکل آنان را حل نمی‌کند، بلکه بر بحران‌های جهانی به ویژه در حوزه انرژی می‌افزاید.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسکله صیادی استان هرمزگان سیریک نتانیاهو ترامپ مذاکره مجروح تفاهمنامه
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تهدید ترامپ به مرگ در مشهد
آمریکا دیشب به کدام شهر‌های ایران حمله کرد؟
فوری: تعداد شهدای حملات هوایی آمریکا به ایران
خط‌ونشان مردمی برای ترامپ+عکس
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nzG
tabnak.ir/005nzG