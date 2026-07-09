ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره حملات اخیر آمریکا به جنوب کشور و نقض تفاهم اولیه، اظهار کرد: آمریکاییها ذاتاً بدعهد هستند؛ آنها زبان دیپلماسی، اخلاق و قواعد بینالمللی را نمیفهمند و هیچ پایبندی به تعهدات خود ندارند.
وی آمریکا را «نماد جنایت و خونخواری» توصیف کرد و گفت: کشوری که جنایت علیه کودکان، حمله به بیمارستانها و کشتار غیرنظامیان برایش اهمیتی ندارد، با نصیحت و سخن اخلاقی متوقف نخواهد شد
سلیمی افزود: دل سنگ آمریکاییها از دیدن جنایت در میناب، غزه و دیگر مناطق به درد نیامد؛ بنابراین تنها زبانی که میفهمند، زبان قدرت است و این موجود وحشی فقط با اقتدار و پاسخ قاطع مهار میشود.
عضو هیئترئیسه مجلس تأکید کرد: امروز مهمترین مسئله، حفظ انسجام ملی و حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح است. ملت ایران باید همان وحدتی را که در روزهای اخیر به نمایش گذاشت حفظ کند تا دشمن پاسخی دردناک و پشیمانکننده دریافت کند.
ادامه مذاکره با آمریکا دیگر معنا ندارد
وی درباره ادامه مذاکرات نیز تصریح کرد: وقتی دونالد ترامپ رسماً اعلام کرده تفاهم اولیه پایان یافته است، دیگر ادامه مذاکره معنا ندارد. نمیتوان با طرفی که خودش توافق را زیر پا گذاشته، همچنان بر سر میز مذاکره نشست.
سلیمی با اشاره به تجربه برجام گفت: نباید اشتباه گذشته تکرار شود؛ همانگونه که پس از خروج آمریکا از برجام، دولت وقت تلاش کرد توافق را صرفاً با اروپاییها ادامه دهد، امروز نیز نباید با وجود اعلام رسمی خروج آمریکا از تفاهم، مذاکرات را با یک توافق بیاعتبار ادامه داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی باید بر حفظ اقتدار ملی، حمایت از میدان و تقویت توان دفاعی تمرکز کند، چرا که تنها راه وادار کردن آمریکا به عقبنشینی، نشان دادن قدرت و ایستادگی است.
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