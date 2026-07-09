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سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به حملات اخیر آمریکا و نقض تفاهم اولیه، تأکید کرد: وقتی رئیس‌جمهور آمریکا رسماً پایان تفاهم را اعلام کرده، ادامه مذاکرات توجیهی ندارد و ایران باید با حفظ انسجام ملی، پاسخی پشیمان‌کننده به آنها بدهد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۸۸
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26232 بازدید
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۴۹

ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت

حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره حملات اخیر آمریکا به جنوب کشور و نقض تفاهم اولیه، اظهار کرد: آمریکایی‌ها ذاتاً بدعهد هستند؛ آنها زبان دیپلماسی، اخلاق و قواعد بین‌المللی را نمی‌فهمند و هیچ پایبندی به تعهدات خود ندارند.

وی آمریکا را «نماد جنایت و خونخواری» توصیف کرد و گفت: کشوری که جنایت علیه کودکان، حمله به بیمارستان‌ها و کشتار غیرنظامیان برایش اهمیتی ندارد، با نصیحت و سخن اخلاقی متوقف نخواهد شد

سلیمی افزود: دل سنگ آمریکایی‌ها از دیدن جنایت در میناب، غزه و دیگر مناطق به درد نیامد؛ بنابراین تنها زبانی که می‌فهمند، زبان قدرت است و این موجود وحشی فقط با اقتدار و پاسخ قاطع مهار می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تأکید کرد: امروز مهم‌ترین مسئله، حفظ انسجام ملی و حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح است. ملت ایران باید همان وحدتی را که در روزهای اخیر به نمایش گذاشت حفظ کند تا دشمن پاسخی دردناک و پشیمان‌کننده دریافت کند.

ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت

ادامه مذاکره با آمریکا دیگر معنا ندارد

وی درباره ادامه مذاکرات نیز تصریح کرد: وقتی دونالد ترامپ رسماً اعلام کرده تفاهم اولیه پایان یافته است، دیگر ادامه مذاکره معنا ندارد. نمی‌توان با طرفی که خودش توافق را زیر پا گذاشته، همچنان بر سر میز مذاکره نشست.

سلیمی با اشاره به تجربه برجام گفت: نباید اشتباه گذشته تکرار شود؛ همان‌گونه که پس از خروج آمریکا از برجام، دولت وقت تلاش کرد توافق را صرفاً با اروپایی‌ها ادامه دهد، امروز نیز نباید با وجود اعلام رسمی خروج آمریکا از تفاهم، مذاکرات را با یک توافق بی‌اعتبار ادامه داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی باید بر حفظ اقتدار ملی، حمایت از میدان و تقویت توان دفاعی تمرکز کند، چرا که تنها راه وادار کردن آمریکا به عقب‌نشینی، نشان دادن قدرت و ایستادگی است.

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حملات آمریکا ایران سنتکام جنگ ایران خبر فوری علیرضا سلیمی هیئت رئیسه مجلس تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۳
در انتظار بررسی: ۱۴۲
انتشار یافته: ۴۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
53
51
پاسخ
دوران پاسخگویی گذشته است حمله پیشگیرانه لحاظ شود کاری که آن تروریستها انجام داده و می دهند . چرا باید فقط پاسخ بدهیم باید قبل از اقدام آنها حمله صورت گیرد . اگر یکباره متوجه بشوییم رژیم صهیونیستی حمله کرده است درست نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
43
66
پاسخ
باید ترامپو کشت
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
49
138
پاسخ
ایران نباید کشتی های نفتی رو می زد. خیلی آسیب خواهیم دید. باز استرس و آوارگی و ویرانی شروع شد. ۴۰ سال سن دارم یه روز خوش ندیدم همش استرس سختی فقر همه آرزوهام رو به گور می برم. کشورم به اندازه نصف دنیا منابع داره ولی من زیر خط فقرم. باید حسرت کشورهای ریزه میزه اطراف رو بخورم. ای خدا خودت یه کاری بکن.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
46
124
پاسخ
یعنی میخوای تا ابد بجنگی؟ بسم اله بفرما صف اول ، بعد نان و اب و معیست مردم را جنابعالی تهیه میکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
25
96
پاسخ
بجای حرف زدن عمل کنید پاسخ پشیمان کننده را بدهید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
70
51
پاسخ
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر غربزده
لبیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
50
55
پاسخ
ایران خواه نا خواه باید به سمت ساخت سلاح هسته ای برود
چاره ای جز ساخت بمب هسته ای نیست.
دشمن حسابی زخم دیده و دست بردار نیست
مرگ بر ترامپ حرام زاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
41
96
پاسخ
همان بهتر که مجلس تعطیل است
همش در طبل جنگ میکوبند این پایداریها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
19
103
پاسخ
خوب بعد از ایستادگی و مقاومت چکار کنیم ؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
7
97
پاسخ
معنی دردناک را نمی دانید ،اگر می دانستید آمریکا هر بار به ما حمله نمی کرد
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