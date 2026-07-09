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مشهد: هم اکنون

خط‌ونشان مردمی برای ترامپ+عکس

«ترامپ را خواهیم کشت»؛ پرچم و شعارنوشته ای از مردم که انزجار و تنفرشان از ترامپ را در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نشان می دهند.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۸۴
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3101 بازدید

خط‌ونشان مردمی برای ترامپ+عکس

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مشهد مراسم تشییع ترامپ آمریکا رهبرشهید حرم امام رضا شعار
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