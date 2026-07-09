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شنیده شدن صدای انفجار در خلیج فارس

برخی منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در خلیج فارس خبر داده‌اند که در بخش‌هایی از شهر بندرعباس به گوش رسیده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۸۲
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شنیده شدن صدای انفجار در خلیج فارس

حوالی ساعت ۱۴ امروز (پنجشنبه) صدای چند انفجار در نقاط ساحلی شهرستان بندرعباس گزارش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بررسی‌ها حاکی است که این صداها عمدتاً از سمت سواحل جنوبی مناطق دریایی و همچنین نواحی غربی بندرعباس گزارش شده است که احتمال دارد در نتیجه تبادل آتش در نقاطی از خلیج فارس و تنگه هرمز باشد.

شدت انفجارها به حدی نبوده است که در همه جای شهر بندرعباس شنیده شود از این رو می‌توان درگیری‌ها را دور از محیط شهری ارزیابی کرد.

همچنین برخی منابع نیز از فعالیت پدافند در نقاطی از بندرعباس برای مقابله با اهداف متخاصم خبر داده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ گونه اطلاع رسمی از سوی مقامات نظامی و استانی درباره ماهیت دقیق این صداها، میزان خسارات یا تلفات احتمالی منتشر نشده و تیم‌های خبری مهر در حال تکمیل اطلاعات از منابع معتمد هستند. 

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